ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ در ۶ گروه آموزشی و برای ۱۴۱ کد رشته امتحانی، شامل ۵۴ کد رشته امتحانی علوم انسانی، ۱۷ کد رشته‌ علوم پایه، ۲۴ کد رشته امتحانی فنی و مهندسی، ۲۳ کد رشته امتحانی کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۳ کد رشته امتحانی هنر و ۱۰ کد رشته دامپزشکی برگزار می شود.

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ و بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال۹۹ و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از ساعت ۱۶ امروز شنبه ۱۶ آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آغاز و در دوشنبه ۲۵ آذرماه ۹۸ پایان می پذیرد.

آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ و مرحله اول بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور روزهای پنجشنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ فروردین ماه ۹۹ برگزار می‌شود.

پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، مجازی، پیام نور، دانشگاه آزاد، دانشگاه ها و موسسات دولتی و دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و پردیس های خودگردان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ صورت می گیرد.