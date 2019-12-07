  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵

دفترچه امروز منتشر می شود؛

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آغاز شد

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آغاز شد

ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از ساعت ۱۶ امروز شنبه ۱۶ آذر ماه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ در ۶ گروه آموزشی و برای ۱۴۱ کد رشته امتحانی، شامل ۵۴ کد رشته امتحانی علوم انسانی، ۱۷ کد رشته‌ علوم پایه،  ۲۴ کد رشته امتحانی فنی و مهندسی، ۲۳ کد رشته امتحانی کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۳ کد رشته امتحانی هنر و ۱۰ کد رشته دامپزشکی برگزار می شود.

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ و بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال۹۹ و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از ساعت ۱۶ امروز شنبه ۱۶ آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آغاز و در دوشنبه ۲۵ آذرماه ۹۸ پایان می پذیرد.

آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ و مرحله اول بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور روزهای پنجشنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ فروردین ماه ۹۹ برگزار می‌شود.

پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، مجازی، پیام نور، دانشگاه آزاد، دانشگاه ها و موسسات دولتی و دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و پردیس های خودگردان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ صورت می گیرد.

کد مطلب 4790638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها