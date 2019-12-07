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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۶

معاون دانشگاه آزاد به مهر خبر داد:

آمادگی دانشگاه آزاد برای همکاری با ارگان های اقتصادی

آمادگی دانشگاه آزاد برای همکاری با ارگان های اقتصادی

معاون دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اعلام آمادگی این دانشگاه برای همکاری با صنعت و ارگان های اقتصادی، از صنعت خواست نیازها و ظرفیت های خود را به دانشگاه اعلام کند.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با تمام پتانسیل خود آماده همکاری با صنایع و ارگان های اقتصادی کشور است، اظهار کرد: قبلا در دانشگاه آموزش، هدف محوری بود ولی در دوره جدید رویکرد دانشگاه احساس مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی است و شعار حل مساله به عنوان شعار محوری دانشگاه انتخاب شده است.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه همه رویکردهای دانشگاه به سمت تحقق این هدف تغییر یافته و تمامی قوانین و ساختارها در حال تغییر است تا از عهده این هدف برآییم، خاطرنشان کرد: همچنین ساختارها و قوانین لازم برای برقراری ارتباط موثر دانشگاه، صنعت و جامعه دیده شده است.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد ادامه داد: طرح تعاون تجهیزات، راه اندازی مراکز خدمات آزمایشگاهی و توسعه شبکه تجهیزات آزمایشگاهی به منظور تامین زیرساخت های لازم برای اجرای طرح های ملی و منطقه ای در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه برنامه ریزی و عملیاتی شده است.

وی با اشاره به سومین نشست راهبری پژوهشی در منطقه ۴ دانشگاه آزاد اسلامی (استان‌های قزوین، همدان، مرکزی و قم) افزود: استفاده از تمامی ظرفیت های دانشگاه آزاد برای ایجاد ارتباط موثر واحدهای دانشگاهی با سازمان های اقتصادی و صاحبان صنایع یکی از مهمترین دغدغه های پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه است که در همین راستا برنامه تحولی نشست های راهبری پژوهشی در مناطق ده گانه دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی و اجرایی شده است.

نگاهداری خاطر نشان کرد: انتظار ما  از صنایع این است که ظرفیت ها و نیازهای خود را در حوزه های مختلف از جمله نیاز به نیروی انسانی متخصص، تربیت نیروی انسانی مهارت محور و تامین نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی را در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار دهند.

کد مطلب 4790641
مهتاب چابوک

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