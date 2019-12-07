آمادگی دانشگاه آزاد برای همکاری با ارگان های اقتصادی

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با تمام پتانسیل خود آماده همکاری با صنایع و ارگان های اقتصادی کشور است، اظهار کرد: قبلا در دانشگاه آموزش، هدف محوری بود ولی در دوره جدید رویکرد دانشگاه احساس مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی است و شعار حل مساله به عنوان شعار محوری دانشگاه انتخاب شده است.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه همه رویکردهای دانشگاه به سمت تحقق این هدف تغییر یافته و تمامی قوانین و ساختارها در حال تغییر است تا از عهده این هدف برآییم، خاطرنشان کرد: همچنین ساختارها و قوانین لازم برای برقراری ارتباط موثر دانشگاه، صنعت و جامعه دیده شده است.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد ادامه داد: طرح تعاون تجهیزات، راه اندازی مراکز خدمات آزمایشگاهی و توسعه شبکه تجهیزات آزمایشگاهی به منظور تامین زیرساخت های لازم برای اجرای طرح های ملی و منطقه ای در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه برنامه ریزی و عملیاتی شده است.

وی با اشاره به سومین نشست راهبری پژوهشی در منطقه ۴ دانشگاه آزاد اسلامی (استان‌های قزوین، همدان، مرکزی و قم) افزود: استفاده از تمامی ظرفیت های دانشگاه آزاد برای ایجاد ارتباط موثر واحدهای دانشگاهی با سازمان های اقتصادی و صاحبان صنایع یکی از مهمترین دغدغه های پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه است که در همین راستا برنامه تحولی نشست های راهبری پژوهشی در مناطق ده گانه دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی و اجرایی شده است.

نگاهداری خاطر نشان کرد: انتظار ما از صنایع این است که ظرفیت ها و نیازهای خود را در حوزه های مختلف از جمله نیاز به نیروی انسانی متخصص، تربیت نیروی انسانی مهارت محور و تامین نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی را در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار دهند.