ثبت نام قطعی ۲۲ داوطلب برای حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف

علی ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان ششمین روز ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجموع ۲۰ نفر برای حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و درمیان ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه ۱۶ نفر از داوطلبان ثبت نام شده مرد بودند، بیان کرد: همچنین تعداد چهار نفر از داوطلبان ثبت نام شده خانم بودند که بیشترین حضور خانم ها در حوزه های انتخابیه استان مربوط به حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و درمیان بوده است.

فرماندار بیرجند در مورد سطح تحصیلات این داوطلبان نیز گفت: پنج نفر از این داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دکترا، سیزده نفر فوق لیسانس و دو نفر حوزوی هستند.

داوطلبان ثبت نام را به ساعات آخر موکول نکنند

ناصری اضافه کرد: همچنین یازده نفر از این داوطلبان بین ۳۰ تا۵۰ سال و ۹ نفر نیز بین ۵۰ تا ۷۵سال سن دارند.

وی با اشاره به اینکه هفتمین روز ثبت نام داوطلبان از ساعت هشت صبح در فرمانداری بیرجند آغاز شده است، عنوان داشت: از ابتدای صبح تاکنون دو نظر موفق به ثبت نام قطعی دراین انتخابات شدند که از این تعداد یک نفر خانم و یک نفر نیز مرد هستند.

فرماندار بیرجند اضافه کرد: همچنین در حال حاضر چند نفر از داوطلبان در حال تکمیل مراحل نام نویسی هستند که هنوز ثبت نام آن ها تکمیل نشده است.

ناصری با اشاره به اینکه ثبت نام داوطلبان تا ساعت ۱۸ امروز ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: با توجه به اینکه در ساعات پایانی حجم مراجعه کنندگان برای ثبت نام افزایش خواهد یافت از داوطلبان درخواست داریم به منظور مدیریت زمان ثبت نام را به ساعات آخر موکول نکنند.

وی، به همراه داشتن اصل مدارک، کد ملی و تاریخ تولد همسر و فرزندان را از جمله مدارک مورد نیاز برای نام نویسی از داوطلبان دانست و گفت: همچنین افرادی که کارت ملی قدیمی دارند در هنگام ثبت‌نام باید رسید درخواست کارت ملی هوشمند خود را ارائه کنند.

وی اضافه کرد: داوطلبان برای ثبت‌نام می‌توانند تا شنبه ۱۶آذرماه از ساعت ۸تا ۱۸با در دست داشتن مدارک به فرمانداری بیرجند مراجعه کنند.