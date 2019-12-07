بهره برداری از خانه اتحادیه همزمان با شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد حق شناس در خصوص آخرین وضعیت مرمت و بازسازی خانه اتحادیه اظهار کرد: انتظار می رود که در این بخش شهرداری های مناطق و سازمان زیباسازی شهر تهران گزارش دقیقی را در خصوص تکلیفی که قانون برنامه و بودجه مصوب کرده، ارائه کنند.

وی ادامه داد: در ابتدا قرار بود که خانه اتحادیه تابستان امسال مورد بهره برداری قرار گیرد، اما در آخرین گزارشی که دریافت کردم سازمان زیباسازی اعلام کرد که خانه اتحادیه برای شب یلدا آماده است.

رییس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص مرمت و بازسازی خانه نیما هم توضیح داد: متاسفانه وضعیت خانه نیما چندان مساعد نیست؛ در بازدیدی که به همراه آقای خلیل آبادی داشتیم ملاحظه کردیم که وضعیت خانه نیما خوب نیست.