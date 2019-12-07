هوش مصنوعی مرتب کردن لگوها را یاد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، برای ساختن وسایل و ابزار مختلف با استفاده از اسباب بازی لگو باید از قطعات مختلف آن که اشکال و طراحی های مختلفی دارند، استفاده کرد و این کار بدون مرتب کردن قطعات یادشده ممکن نیست. هوش مصنوعی تازه ای که توسط یک مهندس امریکایی به نام دانیل وست ابداع شده می تواند به طور خودکار انواع آجرهای اسباب بازی لگو را شناسایی، طبقه بندی و سازمان دهی کند.

این ابزار هوش مصنوعی می تواند تا 10 هزار قطعه آجر اسباب بازی لگو را که معمولا در جعبه های بزرگ آن وجود دارند مرتب کند. طراحی این سیستم هوش مصنوعی دو سال به طول انجامیده است.

دستگاهی که از هوش مصنوعی مذکور استفاده می کند مرکب از 6 موتور و تعدادی نوار نقاله و یک دوربین فیلم برداری به منظور شناسایی و انتقال قطعات است.

پردازش تصاویر ویدئویی با استفاده از یک رایانه ساده Raspberry Pi صورت می گیرد و بخش عمده دستگاه یادشده خود با استفاده از قطعات لگو ساخته شده است. کل فرایند پردازش و دسته بندی هر قطعه آجر اسباب بازی لگو از این طریق در دوثانیه انجام می شود.