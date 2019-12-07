  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۹

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی مازندران مطرح کرد:

اجرای طرح ملی مشاغل خانگی صنایع دستی در مازندران

اجرای طرح ملی مشاغل خانگی صنایع دستی در مازندران

ساری - معاون صنایع دستی میراث فرهنگی مازندران از اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در صنایع دستی استان با همکاری دستگاه های مختلف خبر داد.

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری طرح توسعه ملی مشاغل خانگی با حضور هنرمندان رشته های چوب در استان خبر داد وبا اشاره به طرح توسعه ملی مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندارن گفت: این جلسه با موضوع پیشران های صنایع چوبی در استان مازندران برگزار شد.

وی افزود: طراحی، تهیه مواد اولیه، شیوه تولید و بسته بندی، بازاریابی و فروش، از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

معاون صنایع دستی با اشاره به مشکلات هنرمندان صنایع دستی در حوزه چوب گفت: برگزاری این جلسه و تعامل با دستگاه های اجرایی مرتبط می تواند بخشی از دغدغه این هنرمندان مرتفع کند.

ایزدی گفت: تا کنون سه جلسه طرح توسعه ملی مشاغل خانگی برای دست بافته های داری و هنرهای چوبی برگزار شده و در جلسه آینده، موضوع هنر حصیربافی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4790686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها