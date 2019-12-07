اجرای طرح ملی مشاغل خانگی صنایع دستی در مازندران

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری طرح توسعه ملی مشاغل خانگی با حضور هنرمندان رشته های چوب در استان خبر داد وبا اشاره به طرح توسعه ملی مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندارن گفت: این جلسه با موضوع پیشران های صنایع چوبی در استان مازندران برگزار شد.

وی افزود: طراحی، تهیه مواد اولیه، شیوه تولید و بسته بندی، بازاریابی و فروش، از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

معاون صنایع دستی با اشاره به مشکلات هنرمندان صنایع دستی در حوزه چوب گفت: برگزاری این جلسه و تعامل با دستگاه های اجرایی مرتبط می تواند بخشی از دغدغه این هنرمندان مرتفع کند.

ایزدی گفت: تا کنون سه جلسه طرح توسعه ملی مشاغل خانگی برای دست بافته های داری و هنرهای چوبی برگزار شده و در جلسه آینده، موضوع هنر حصیربافی در دستور کار قرار خواهد گرفت.