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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۴۸

بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش فناوری هرمزگان افتتاح شد

بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش فناوری هرمزگان افتتاح شد

بندرعباس - بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری با شعار پژوهش، اثر بخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری باشعار پژوهش، اثر بخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید افتتاح شد.

این نمایشگاه که با هدف ارائه دستاورد های پژوهشی و فناوری بخش های مختلف از ۱۶ الی۲۰ آذر در محل سالن گفتگوی تمدن ها دایر شده است. تعداد ۳۳ غرفه وجود دارد که ازدانشگاههای مختلف استان هرمزگان و مراکز رشد وفناوری باتعداد ۲۰ غرفه ، ارگانها و دستگاههای اجرایی با۹ غرفه و در بخش صنایع نیز با ۴ غرفه حضور دارند.

مراسم اختتامیه نمایشگاه پژوهش روز ۲۱ آذر ماه در سالن ابن سینا بیمارستان شهید محمدی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4790691

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