۳.۵ میلیون مسافر از مازندران به مناطق کشور جابجا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری اظهار داشت: تعداد مسافران جابجا شده از مبدا استان مازندران نسبت به سال گذشته در هشت ماه اول امسال با رشد ۲/۲ درصدی،همچنین میزان صورت وضعیت صادره نسبت به سال گذشته با رشد ۳.۶ درصدی همراه بوده است.

نصیری خاطر نشان کرد: در این مدت ۳۵ هزار و ۸۸۰ نفر از پیش فروش اینترنتی برای مسافرت از مبدا استان مازندران به سایر نقاط کشور استفاده کردند که این مورد نسبت به سال گذشته که یک هزار و۳۶۳ نفر بوده است با رشد ۳.۸ درصدی همراه بوده است.

وی در ادمه افزود : تعداد شرکتهای حمل و نقل مسافر فعال در استان را ۲۱۲ شرکت بوده که از این تعداد ۶۲شرکت اتوبوس -۱۱۵شرکت سواری-کرایه و ۱۷شرکت مینی بوس و ۱۸ترکیبی است.