راههای ارتباطی آذربایجان غربی باز است/لزوم همراه داشتن زنجیر چرخ

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در استان به خصوص شدت بارشها در جنوب استان اظهارداشت: هم اکنون محورهای ارتباطی با وجود بارش سنگین برف باز است اما تردد در برخی جاده ها با کندی مواجه است.

وی با بیان اینکه هم اکنون محورهای ارتباطی شهرهای ارومیه، سلماس گردنه قوشچی، مهاباد، سردشت، نقده برفی بوده و تردد با کندی مواجه است افزود: رانندگانی که قصد عبور از محورهای ارتباطی استان را دارند حتما زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.

جعفری با بیان اینکه بر اساس اعلام مدیریت راه های استان در حال حاضر گردنه های قوشچی، تمرچین و زمزیران نیز مه آلود هستند گفت: به دلیل وجود مه غلیظ در گردنه قره‌بلاغ در محور مهاباد - بوکان دید افقی به کمتر از ۱۵۰ متر کاهش یافته و با وجود نمک‌پاشی و برف‌روبی توسط عوامل راهداری، تردد تنها با زنجیرچرخ ممکن است.

وی اضافه کرد: در ۲ گردنه زمزیران و جواله‌ره‌شان در محور مهاباد سردشت نیز ضمن کاهش دید افقی به کمتر از ۱۵۰ متر، تردد در این ۲ گردنه با استفاده از زنجیرچرخ ممکن است و در سایر محورها تردد خودروها بدون مشکل بوده و بارش باران و برف‌ به گزارش شده‌است.

جعفری با بیان اینکه ۶۷ اکیپ راهداری در محورهای ارتباطی استان مستقر هستند افزود: با توجه به کاهش دید افقی، برودت و کاهش دما در این گردنه‌ها، رانندگان نسبت به بررسی عملکرد مناسب سیستم روشنایی، بخاری و سیستم ترمز خودرو خود اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به مسافرت کنند.

هواشناسی آذربایجان غربی نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرده است با ورود سامانه بارشی قوی به استان از اواخر هفته گذشته تا یکشنبه شاهد بارش برف در استان خواهیم بود.