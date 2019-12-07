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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۲:۰۲

در گفت و گو با رسانه‌ها مطرح شد؛

اعلام جزئیات بارش‌های لرستان/ ثبت بیشترین بارندگی‌ها در دورود

اعلام جزئیات بارش‌های لرستان/ ثبت بیشترین بارندگی‌ها در دورود

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان میزان بارش‌های این استان طی ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور امروز شنبه در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به میزان بارش های ۲۴ ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: این میزان در دورود ۳۴.۴ میلی متر، در سپیددشت ۲۶.۶ میلی متر، سیلاخور ۲۳.۹ میلی متر، خرم آباد ۱۸.۹ میلی متر و بروجرد ۱۷.۸ میلی متر بوده است.

وی، گفت: همچنین میزان بارندگی ها در ازنا ۱۶.۸ میلی متر، شول آباد ۱۶.۶ میلی متر، پلدختر ۱۵.۶ میلی متر، الشتر ۱۵.۱ میلی متر و ایمان آباد ۱۵.۱ میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، همچنین میزان بارش ها در نورآباد را ۱۰.۲ میلی متر، کوهدشت ۸.۹ میلی متر، رومشکان ۷.۸ میلی متر، الیگودرز ۶.۷ میلی متر و سراب دوره ۱۸.۴ میلی متر اعلام کرد.

کد مطلب 4790784

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