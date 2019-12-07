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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۲:۱۷

استاندار کرمان:

برخی از مسئولان اجرایی کرمان پاسخگو نیستند

برخی از مسئولان اجرایی کرمان پاسخگو نیستند

کرمان - استاندار کرمان گفت: در هر جلسه مصداق‌هایی از عملکرد بد دستگاه‌های اجرایی استان مشاهده می‌کنیم که هیچکس پاسخگو نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای معادن استان کرمان به تداخل سه محدوده معدنی در  کرمان با محدوده اقتصادی که درخواست اکتشاف داده‌اند اشاره کرد و بیان داشت: پیشنهاد این معادن اکتشاف است با توجه به این که این معادن در محدوده اقتصادی هستند پیشنهاد می‌کنیم که حریم این محدوده کاهش یابد تا تداخل رفع شود.

وی با گلایه از برخی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کرمان افزود: در هر جلسه مصداق‌هایی از عملکرد بد دستگاه‌های اجرایی استان مشاهده می‌کنیم که هیچکس پاسخگو نیست لذا باید مشخص شود که اشکال مربوط به متقاضی، دستگاه‌ اجرایی یا جلسه است که برخی طرح‌ها سه سال معطل مانده‌اند.

استاندار کرمان با اشاره به درخواست یکی از شرکت‌های سنگ آهک گفت: با صدور درخواست مجوز با رعایت مقررات محدوده موافقت شد.

فدایی تصریح کرد: موارد متعددی از مصادیقی مشاهده می‌کنیم که دستگاه‌های اجرایی سرعت عمل لازم را ندارند لذا خواهش می‌کنم مدیران کمک کنند تا مشکلات مرتفع شوند.

در این جلسه همچنین محمدرضا پورابرهیمی نماینده مردم کرمان و راور هم اظهار داشت: در سازمان صنعت و معدن یک ظرفیت به نام کارگزاری وجود دارد که پیشنهاد می‌کنم سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص معادن دارای مشکل یک کارشناسی انجام دهند و تصمیماتی اتخاذ کنند و در نهایت جهت تصویب به شورا آورده شوند تا اگر نکته‌ای بود بررسی شود.

بر اساس این گزارش مهدی حسینی‌نژاد، نیز در این جلسه بیان داشت: ما سه هزار محدوده برای مزایده در استان داریم که از این آمار ۲۰۶ محدوده شروع به مزایده کرده‌اند که با ۱۸ محدوده موافقت شده است.

کد مطلب 4790791

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    نظرات

    • عبدالله IR ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
      0 0
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      شما زحمت بکشید اسامی مسئولانی که پاسخگو نیستند را اعلام بفرمایید من پیگیری می کنم
    • IR ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
      0 0
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      این مسئولان منتسبین دولتی هستند. مسئولیتش باشماست

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