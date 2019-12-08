صمد نیکخواه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر کیفیت لیگ برتر بسکتبال که ۱۰ هفته از برگزاری آن گذشته است، گفت: پیش از آغاز مسابقات گفته بودم که لیگ امسال به دلیل تعداد بالای تیم های شرکت کننده از بهترین ادوار مسابقات خواهد بود طوریکه نمی توان پیش بینی دقیقی از بازی ها و نتایج آنها داشت.

وی در این رابطه به حضور بازیکنان کارآمد و تاثیرگذار در ترکیب همه تیم ها اشاره کرد و ادامه داد: خیلی از تیم ها با استفاده از بازیکنان ملی ترکیب خود را تقویت کرده اند، تیم هایی هم که از این حیث عملکرد ضعیف تری داشتند از بازیکن خارجی بهره گرفته اند. خلاصه اینکه هر تیمی به نحوی ترکیب خود را تقویت کرده است. به همین دلیل است که رقابت میان تیم ها تا به این هفته نزدیک دنبال شده و حتی نتایج دور از انتظاری هم رقم خورده است.

ملی پوش بسکتبال کشورمان به شکست تیم مهرام مقابل شهرداری بندرعباس در هفته دهم لیگ برتر اشاره کرد و یادآور شد: شهرداری بندرعباس از جمله تیم هایی است که با جذب دو بازیکن خارجی که خیلی هم مثمرثمر هستند، ترکیب خوبی ایجاد کرده و با همین ترکیب موفق به شکست ما شد. البته مهرام در شرایطی به بندرعباس سفر کرد که در دو هفته متوالی دیدارهای سنگینی برابر تیم های مدعی پتروشیمی و شهرداری گرگان برگزار کرده بود و به همین دلیل خستگی زیادی داشت. مضاف بر اینکه برخی بازیکنان‌مان هم مصدوم بودند.

نیکخواه بهرامی تصریح کرد: موضوع دیگر اینکه وضعیت حلقه بسکتبال در سالن بندرعباس اصلا استاندارد نبود. من البته تصمیم داشتم در این مورد حرفی نزنم تا تیم های دیگر هم به وقت حضور در بندرعباس خودشان با چالش ما مواجه شوند و قضاوت کنند اما واقعا این موضوع آزاردهنده بود. نمی دانم چرا فدراسیون بسکتبال در این مورد واکنشی نداشته است. پیشنهادم این است که بندرعباسی‌ها وقتی برای حضور در لیگ اینهمه هزینه کرده اند، برای استاندارد کردن سالن‌شان هم هزینه لازم را داشته باشند. فکر نمی کنم هزینه این کار به قدری باشد که نتوانند از عهده آن بر بیایند.

وی در عین حال تاکید کرد: البته اینها همه بهانه است، مهرام که در دو بازی سنگین دو تیم مدعی را شکست داد باید در یک دیدار به مراتب راحت تر هم با انسجام بیشتری بازی می کرد و برنده می شد اما مهرام مقابل شهرداری بندرعباس واقعا بد بازی کرد. این شکست بدی برای ما بود که قطعا در ادامه لیگ بابت آن متضرر خواهیم شد.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال همچنین در پاسخ به این پرسش که «با عملکردی که از تیم های حاضر در مسابقات و به خصوص مدعیان دیدید، ادامه لیگ برتر و ترکیب مدعیان را چطور پیش بینی می کنید؟»، گفت: تا به امروز که تیم ها رقابت نزدیکی به هم داشته اند. اینکه برخی مدعیان مقابل تیم های پایین تر متحمل شکست شدند هم گویای همین واقعیت است اما قطعا شرایط اینگونه باقی نمی ماند. هرچه لیگ به جلو پیش برود، تیم هایی که به معنای واقعی استخوان بندی بهتری دارند فاصله خود را از دیگر تیم ها بیشتر می کنند. در واقع به مرور عیار واقعی تیم ها مشخص خواهد شد. هنوز به این مرحله نرسیده ایم.

این ملی پوش بسکتبال با بیان اینکه مهرام در تلاش برای کسب بهترین نتیجه ممکن در لیگ برتر است، یادآور شد: مهرام با ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان دیدارهای خود را پیگیری می کند. شاید به همین دلیل نوساناتی هم در عملکرد خود داشته است چراکه بازیکنان جوان تجربه زیادی ندارند. امیدوارم در ادامه لیگ این بازیکنان هم تجربه و پختگی لازم را کسب کنند. به هر حال یک تیم با ۵- ۴ بازیکن قهرمان نمی شود. برای قهرمانی باید هر ۱۲ بازیکن در شرایطی ایده آلی باشند و بتوانند به نوبه خود کمک حال تیم شان باشند. منِ صمد نیکخواه بهرامی به تنهایی نمی توانم عامل موفقیت و قهرمانی تیمم شوم.

نیکخواه بهرامی نبود بازیکن خارجی در ترکیب تیم مهرام را به عنوان یک ضعف عنوان کرد و گفت: در لیگ بسکتبال قانونی به عنوان نقل و انتقال نیم فصل وجود ندارد که تیم‌ها و مربیان‌شان در آن بازه زمانی بتوانند ترکیب خود را تقویت کنند. تنها راه برای تیم ها جذب بازیکن خارجی است تا اینگونه نقاط ضعف خود را پوشش دهند اما تا آنجا که من اطلاع دارم فعلا برنامه ای برای جذب بازیکن خارجی در مهرام نیست.

ملی پوش بسکتبال کشورمان در مورد عملکرد خود در تیم مهرام و اینکه تا به این هفته از رقابت ها مهره ای تاثیرگذار در تمام دیدارها بوده است، گفت: همیشه باید بهترین باشم و برای این موضوع تلاش می کنم. شاید هم بخشی از عملکرد من به خاطر شانس و اقبال باشد اما به هر حال سرمربی تیم (مصطفی هاشمی) به من اعتماد داشته و تلاش دارم پاسخ آن را بدهم. امیدوارم نیروی مثمرثمری برای رسیدن مهرام به اهدافش باشم.