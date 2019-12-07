ستاره آژاکس با رئال بست

به گزارش خبرگزاری مهر، دنی فان دبیک در تاریخ یکم جولای ۲۰۲۰ بازیکن تیم فوتبال رئال مادرید خواهد بود. این ادعای روزنامه هلندی دتلگراف است. گفته می‌شود ۳ طرف دخیل در این انتقال یعنی رئال مادرید، آژاکس و خود فان دبیک تصمیم گرفتند این قرارداد فعلا رسانه‌ای نشود، اما در بسیاری جهات قرارداد رسمی شده است.

او بازیکنی است که مادرید مدت‌ها بازی‌هایش را بررسی می‌کرده و به دنبال جذبش بوده است. حتی تابستان گذشته هم تیم اسپانیایی برای خرید او اقدام کرده و پیشنهادش را به آژاکس داده بود. اما خود بازیکن خواسته بوده که یک سال دیگر در آژاکس بماند.

فان دبیک از سن ۹ سالگی در آژاکس بوده و توانسته به تیم اصلی راه پیدا کند.