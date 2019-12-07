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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۴:۰۰

ستاره آژاکس با رئال بست

ستاره آژاکس با رئال بست

روزنامه هلندی مدعی شده دنی فان دبیک قراردادش با رئال مادرید را رسمی کرده و البته فعلا تصمیم گرفته شده که این قرارداد رسانه‌ای نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دنی فان دبیک در تاریخ یکم جولای ۲۰۲۰ بازیکن تیم فوتبال رئال مادرید خواهد بود. این ادعای روزنامه هلندی دتلگراف است. گفته می‌شود ۳ طرف دخیل در این انتقال یعنی رئال مادرید، آژاکس و خود فان دبیک تصمیم گرفتند این قرارداد فعلا رسانه‌ای نشود، اما در بسیاری جهات قرارداد رسمی شده است.

او بازیکنی است که مادرید مدت‌ها بازی‌هایش را بررسی می‌کرده و به دنبال جذبش بوده است. حتی تابستان گذشته هم تیم اسپانیایی برای خرید او اقدام کرده و پیشنهادش را به آژاکس داده بود. اما خود بازیکن خواسته بوده که یک سال دیگر در آژاکس بماند.

فان دبیک از سن ۹ سالگی در آژاکس بوده و توانسته به تیم اصلی راه پیدا کند.

کد مطلب 4790854

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