حمایت کمیته امداد از ۷۸ هزار دانشجو در کشور

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خاطرنشان کرد: حدود ۵۲ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی، ۵۵۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و حدود هزار نفر در مقطع دکترا مشغول به تحصیل هستند. بقیه دانشجویان تحت حمایت نیز در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته تحصیل می‌کنند.

خدرویسی با تاکید بر اینکه حدود ۵۲ هزار نفر از این دانشجویان دختر و ۲۶ هزار نفر پسر هستند، اظهار کرد: ۱۸ هزار دانشجوی تحت حمایت در دانشگاه‌های دولتی و ۱۶ هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی در حال تحصیل هستند. مابقی دانشجویان تحت حمایت نیز در سایر مراکز از جمله پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: کمیته امداد علاوه بر پرداخت کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه شهریه دانشگاه را نیز به دانشجویان تحت حمایت پرداخت می‌کند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد تاکید کرد: علاوه بر پرداخت هزینه‌های تحصیلی و کمک‌هزینه شهریه به دانشجویان،مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام دانشجویی نیز به دانشجویان تحت حمایت پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۷۴ هزار نفر از دانشجویان تحت حمایت مجرد و حدود چهار هزار نفر متاهل هستند، گفت: از دیگر خدمات کمیته امداد به دانشجویان، کمک‌هزینه و هدیه ازدواج است که به منظور تشویق دانشجویان به سنت حسنه ازدواج ارائه می‌شود.