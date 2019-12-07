حمایت کمیته امداد از ۷۸ هزار دانشجو در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی، با بیان اینکه کمیته امداد ارائه کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش را از جمله اقدامات کمیته امداد در راستای حمایت از تحصیل آنان عنوان کرد و افزود: ۷۸ هزار و ۷۵ دانشجو در سراسر کشور از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خاطرنشان کرد: حدود ۵۲ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی، ۵۵۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و حدود هزار نفر در مقطع دکترا مشغول به تحصیل هستند. بقیه دانشجویان تحت حمایت نیز در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته تحصیل میکنند.
خدرویسی با تاکید بر اینکه حدود ۵۲ هزار نفر از این دانشجویان دختر و ۲۶ هزار نفر پسر هستند، اظهار کرد: ۱۸ هزار دانشجوی تحت حمایت در دانشگاههای دولتی و ۱۶ هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی در حال تحصیل هستند. مابقی دانشجویان تحت حمایت نیز در سایر مراکز از جمله پیام نور مشغول به تحصیل هستند.
وی ادامه داد: کمیته امداد علاوه بر پرداخت کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه شهریه دانشگاه را نیز به دانشجویان تحت حمایت پرداخت میکند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد تاکید کرد: علاوه بر پرداخت هزینههای تحصیلی و کمکهزینه شهریه به دانشجویان،مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام دانشجویی نیز به دانشجویان تحت حمایت پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه ۷۴ هزار نفر از دانشجویان تحت حمایت مجرد و حدود چهار هزار نفر متاهل هستند، گفت: از دیگر خدمات کمیته امداد به دانشجویان، کمکهزینه و هدیه ازدواج است که به منظور تشویق دانشجویان به سنت حسنه ازدواج ارائه میشود.
نظر شما