محمد علی یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال هجدهمین دوره هنرهای نمایشی کانون ۲۵ و ۲۶ آذر در ساری برگزار می شود.

وی گفت: بر اساس فراخوان و شیوه‌نامه اصلی برگزاری جشنواره هنرهای نمایش کانون که از سوی معاونت فرهنگی کانون منتشر شده است این رویداد هنری با شعار «نمایش، تمرین زندگی، ساختن آینده» در سه بخش نمایش «زنده- عروسکی»، «کتاب‌خانه‌ای» (نمایش خلاق و بازی‌های خلاق) و «نمایش‌نامه‌نویسی» برگزار خواهد شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری مازندران یادآور شد: در این دوره از جشنواره سه گروه شامل اعضا (۱۲ تا ۱۸ سال) و اعضا ارشد کانون (۱۸ تا ۲۴ سال) هم‌چنین مربیان و کارشناسان کانون (به عنوان عوامل موثر در تولید نمایش) شرکت داده ‌می‌شوند.



وی ادامه داد: هجدهمین جشنواره هنرهای نمایش کانون در دو سطح استانی و کشوری برگزار می‌شود و پس از برگزاری مرحله استانی از هر استان سه نمایش به مرحله کشوری راه پیدا می‌کند.