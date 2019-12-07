حجت الاسلام امین پورمحمد به مناسبت روز دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دانشجویان باید در محیطی آرام و به دور از جنجال مطالبه گری کنند و مسئولان باید پاسخگوی مطالبات مشروع آنان باشند.

وی افزود: روز دانشجو یادبود دانشجویان استکبار ستیز و انقلابی است که در اعتراض به دیدار رسمی معاون رئیس‌ جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند.

رئیس ستاد نماز جمعه شهرستان پارس آباد یادآور شد: امروز دانشجوی انقلابی با مجهز شدن به سلاح علم و دانش و دستیابی به فناوری نوپدید باید جایگاه علمی کشور اسلامی را بیش از پیش ارتقا دهد چرا که به فرموده حضرت علی(ع) علم قدرت است، هرکس آن را به دست آورد حکومت می‌کند و هرکس آن را نداشته باشد بر او سلطه می‌یابند.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان پارس آباد ادامه داد: امت اسلامی در گام دوم انقلاب برای دستیابی به تمدن اسلامی باید در عرصه علم، صنعت، تکنولوژی و علوم و فنون جدید پیشگام باشد.

وی ادامه داد: دانشجوی انقلابی و مطالبه گر باید با بصیرت و تحلیل دقیق مسائل پیرامون خود در روشنگری نقش موثری ایفا کند.

پورمحمد افزود: در جامعه امروزی باید دانشجویان مورد توجه ویژه قرار گیرند چرا که این قشر فعال، تولیدگران علم و دانش هستند و تحول فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در گرو توجه به نیازهای دانشجویان میسر خواهدبود.