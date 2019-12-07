اولویت شهرداری تهران اجرای پروژه در مناطق پرتراکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در مراسم بهره برداری از فاز نخست بزرگراه ۷۶ متری شهید نجفی رستگار واقع در منطقه ۱۵ با تسلیت به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: منطقه ۱۵ یکی از مناطق جنوبی شهر تهران با بیش از دو هزار شهید است که یکی از پروژه های این منطقه را به نام یکی از این گوهرهای درخشان دوران دفاع مقدس افتتاح کردیم. شهید کاظم نجفی رستگار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همراه شهید چمران بود و بنیان گذار تیپ سید الشهدا هم محسوب می شود.

شهردار تهران ادامه داد: پروژه بزرگراه شهید نجفی رستگار در ضلع جنوب شرقی تهران هدایت ترافیک سنگین برای افرادی که به داخل شهر وارد نمی شوند و تنها می خواهند از شهر عبور کنند را بر عهده دارد. این بزرگراه از منطقه ای عبور می کند که پرتراکم و پرجمعیت است؛ طبق سیاست های شهرداری تهران اجرای پروژه در نقاطی که تراکم نفرات در هکتار بالا است، در اولویت بیشتری قرار دارد، هر چند ما وظیفه داریم برای تمام شهروندان شرایط مناسب را مهیا کنیم.

وی با قدردانی از اقدامات قرارگاه خاتم الانبیا به خاطر تلاش در بهره برداری از این پروژه گفت: امیدواریم در پایان سال، علاوه بر یک ایستگاه مترویی که قرار است به طور میانگین هر ماه افتتاح کنیم، پروژه های استاد معین و گیشا و پروژه مجموعه فرهنگی رازی را هم افتتاح کنیم.

حناچی به اولویت بندی پروژه های نیمه کاره شهرداری نیز اشاره و تصریح کرد: با توجه به کاهش شدید منابع و درآمدها پروژه ها را اولویت بندی کردیم، اگر بودجه را بین تمام پروژه ها تقسیم می کردیم به پیشرفت های اندکی می رسیدیم اما با اولویت بندی، برخی پروژه ها افتتاح شدند و موردی مانند پروژه شهید نجفی رستگار باقی مانده پروژه های درشت مقیاس است.

شهردار تهران گفت: حال وقت آن است که پروژه های جدید با تغییر نگاه تعریف شوند و امیدواریم بتوانیم سرویس و خدمات بهتری در این زمینه ارائه دهیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بخش هایی از شهر که به سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی متصل نیستند با اجرای پروژه ها و افتتاح ایستگاه های جدید مترو به ناوگان حمل و نقل عمومی متصل شوند.