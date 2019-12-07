روز دانشجو در کشورمان نماد مبارزه با استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت صادقی ظهر امروز در مراسم روز دانشجو در دانشگاه کردستان، در سخنانی ضمن ابراز همدردی با مردم داغدیده سقز و تبریک روز دانشجو به دانشجویان دانشگاه کردستان گفت: ۱۶ آذر ۶۶ سال پیش در چنین روزی بود که دانشجویان در مقابل تمامیت خواهی مستکبران ایستادگی کردند و با خون سه شهید خود نهال امیدی را آبیاری کردند که امروز تبدیل به درخت تنومندی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس روایت های مختلف، دین مبین اسلام هیچ حد و مرزی برای کسب علم قائل نیست، ادامه داد: گرامیداشت روز دانشجو، ارج نهادن ساحت مقدس قوه عاقله جامعه است و قوه عاقله نیروی محرکه یک جامعه برای رسیدن به تکامل ، آزاد اندیشی، عدالت خواهی، استکبار ستیزی، استقلال طلبی و بروز و ظهورجنبش دانشجویی است.

صادقی افزود: دانشگاه محل آزاداندیشی و مبدا همه تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی است و دانشجو و دانشگاه نسبت به همه مسئولیت دارند.

رییس دانشگاه کردستان با اشاره به اهمیت بالای تقویت کمک به همنوع، اظهار داشت: در کشور ما بحران های مختلفی هر ساله رخ می دهد و برای کنترل اوضاع باید کمک به همنوع نهادینه شود.

وی یادآور شد: به دلیل نبود و کمبود شغل، دانشجویان دچار بی انگیزگی شده اند اما باید بدانیم بین علم و مهارت تفاوت وجود دارد و لزوما هر علمی منجر به ایجاد شغل نمی شود و اهمیت به مهارت آموزی بسیار مهم است.

صادقی ادامه داد: علم منجر به اشتغال نمی شود و باید از طریق مهارت آموزی کار کرد و قطعا امید به آینده سبب تغییر می شود.

وی در پاسخ به مطالبات دانشجویان، گفت: شورای مشورتی در قالب قانونی به عنوان شورای تعامل به کار خود ادامه می دهد تا دانشجویان مطالبات خود را در آن مطرح کنند تا به مطالبات مطرح شده با توجه به امکانات پاسخ داده شود.