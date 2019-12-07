هفدهمین مرکز یادگیری محلی کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در آیین افتتاح این مرکز افزود: آموزش ۴۰نوع مهارت در این مراکز پیش بینی شده است.

هادی زارع پور افزود: صنایع دستی، حقوق شهروندی، مهارتهای زندگی، آسیب‌شناسی فضای مجازی و خیاطی از مهمترین آموزشهای مراکز یادگیری محلی در استان است.

وی بیان داشت: همچنین در طول سال نیز از این مراکز بازدید و به صورت مستمر نظارت می شوند.

زارع پور اظهار داشت: همچنین یک مرکز یادگیری محلی با نیازسنجی انجام شده برای نخستین سال در شهر باشت راه اندازی می شود.

وی افزود: سوادآموزان دوره های سوادآموزی، انتقال و تحکیم، همراه با سوادآموزی در بخش مهارتها نیز آموزش می بینند.

زارع پور یادآور شد: هفدهمین مرکز یادگیری محلی استان، پانزدهمین مرکز غیر دولتی در استان است.