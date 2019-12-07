  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۳:۵۴

با حضورمسئولین کشوری و استانی؛

هفدهمین مرکز یادگیری محلی کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

هفدهمین مرکز یادگیری محلی کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

یاسوج- هفدهمین مرکز یادگیری محلی کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در آیین افتتاح این مرکز افزود: آموزش ۴۰نوع مهارت در این مراکز پیش بینی شده است.

هادی زارع پور افزود: صنایع دستی، حقوق شهروندی، مهارتهای زندگی، آسیب‌شناسی فضای مجازی و خیاطی از مهمترین آموزشهای مراکز یادگیری محلی در استان است.

وی بیان داشت: همچنین در طول سال نیز از این مراکز بازدید و به صورت مستمر نظارت می شوند.

زارع پور اظهار داشت: همچنین یک مرکز یادگیری محلی با نیازسنجی انجام شده برای نخستین سال در شهر باشت راه اندازی می شود.

وی افزود: سوادآموزان دوره های سوادآموزی، انتقال و تحکیم، همراه با سوادآموزی در بخش مهارتها نیز آموزش می بینند.

زارع پور یادآور شد: هفدهمین مرکز یادگیری محلی استان، پانزدهمین مرکز غیر دولتی در استان است.

کد مطلب 4790965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها