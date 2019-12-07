وجود ۲۰۰۰ نفر ورزشکار بیمه شده در رشته ووشو در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، رامین موحد نیا ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل هیئت ووشوی استان زنجان، از وجود ۴۶ باشگاه فعال در رشته ورزشی ووشو در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد ۸ باشگاه معلق به بانوان و ۳۸باشگاه مختص آقایان است.

وی مربیان فعال در رشته ورزشی ووشو در استان زنجان را ۱۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: داوران فعال در سطح استان ۱۱۵ نفر آقا و ۱۲ نفر خانم است.

رئیس هیئت ووشوی استان زنجان، از وجود ۲ هزار بیمه شده سازمان یافته ورزشکار در رشته ورزشی ووشو در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: ورزشکاران استان زنجان در سطح ملی و بین المللی سرآمد هستند.

موحد نیا با یادآوری اینکه اواخر دهه ۷۰ هیئت ووشو در استان زنجان شکل گرفت و امروز قهرمانی همچون محمد سیفی در رشته ووشو قهرمان جهان شده است، افزود: محسن محمد سیفی با کسب پنج مدال جهانی به عنوان ورزشکار برتر این رشته ورزشی است و نقش مهم و تاثیرگذاری در ورزش ووشوی ایران دارد.

وی ادامه داد: مدال‌های مختلف جهانی، آسیایی و بین‌المللی توسط ووشوکاران زنجانی کسب شده است و ووشو زنجان به یکی از رشته‌های مدال‌آور تبدیل کرده است.

عضو کمیته فنی فدراسیون ووشو با بیان اینکه ووشو در رویدادهای جهانی، آسیایی و بین‌المللی حضور داشته است، گفت: حضور رشته ورزشی ووشو در المپیک ۲۰۲۸فرصت ارزشمندی برای ورزشکاران ایرانی است تا جایگاه و ظرفیت ووشوی ایران را به جهانیان نشان دادند.

موحدنیا به موفقیت‌های بانوان ووشوکار در رقابت‌های مختلف جهانی اشاره کرد و افزود: ووشو تنها رشته‌ای ورزشی است که بانوان موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند و عناوین ارزشمندی را کسب کردند.

وی بابیان اینکه برگزاری منظم لیگ باشگاهی و نیز سیستماتیک کردن اردوهای انتخابی تیم ملی به‌عنوان یک اصل مهم در فدراسیون ووشو مطرح است، گفت: استعدادیابی یکی از مهم‌ترین رویکردهای فدراسیون ووشو است که این رویکرد باعث ارتقاء جایگاه ورزش ووشوی ایران شده است.