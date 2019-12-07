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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۴:۱۲

رییس‌کل دادگستری کرمانشاه در بازدید از ستاد انتخابات:

همه به دنبال برگزاری یک انتخابات سالم هستیم

همه به دنبال برگزاری یک انتخابات سالم هستیم

کرمانشاه- رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: همه به دنبال برگزاری یک انتخابات سالم هستیم و با عواملی که بخواهند در این روند خدشه‌ای وارد کنند برخورد جدی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز توسلی‌زاده ظهر امروز در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرآیند ثبت‌نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان کرمانشاه با روند قانونمند و خوبی در حال انجام است.

وی در خصوص هزینه‌های انتخاباتی هنگفت توسط برخی کاندیداها گفت: در بحث هزینه‌های انتخابات همه به دنبال برگزاری یک انتخابات سالم هستیم و تخلف، ارتکاب جرم و تضییع حقوق دیگران پذیرفتنی نیست و حتما باید مراقب باشند بی‌جهت هزینه نکنند تا یک انتخابات سالم برگزار شود.

رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه از تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی و برگزاری منظم جلسات آن خبر داد و افزود: ما به دنبال برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور هستیم و هر عاملی که به این فرآیند خدشه وارد کند برای ما پذیرفته نیست و همه نهادهای امنیتی و انتظامی و قضایی این موارد را رصد می‌کنند و مردم هم ما را یاری کنند.

توسلی‌زاده توصیه‌هایی هم برای کاندیداهای انتخابات داشت و تصریح کرد: افراد در فضای مجازی و برنامه‌ها حرمت همدیگر را نگه دارند و تنها توانایی‌های خود را مطرح کنند؛ همدیگر را تخریب نکنند، چون این موارد رصد می‌شود و با آنها برخورد جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: کاندیداها قانون را مطالعه کنند و هرآنچه مجاز است در روند انتخابات و تبلیغات انجام دهند.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین در مورد انتظارات از مجلس آینده نیز گفت: کسانی که به خودشان اطمینان و در ابعاد مختلف صاحب‌نظر هستند باید در این انتخابات پا پیش بگذارند تا با یک قانونگذاری خوب و توسعه‌گرا کار کشور را پیش ببرند.

کد مطلب 4791010

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