به گزارش خبرنگار مهر، پرویز توسلی‌زاده ظهر امروز در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرآیند ثبت‌نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان کرمانشاه با روند قانونمند و خوبی در حال انجام است.

وی در خصوص هزینه‌های انتخاباتی هنگفت توسط برخی کاندیداها گفت: در بحث هزینه‌های انتخابات همه به دنبال برگزاری یک انتخابات سالم هستیم و تخلف، ارتکاب جرم و تضییع حقوق دیگران پذیرفتنی نیست و حتما باید مراقب باشند بی‌جهت هزینه نکنند تا یک انتخابات سالم برگزار شود.

رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه از تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی و برگزاری منظم جلسات آن خبر داد و افزود: ما به دنبال برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور هستیم و هر عاملی که به این فرآیند خدشه وارد کند برای ما پذیرفته نیست و همه نهادهای امنیتی و انتظامی و قضایی این موارد را رصد می‌کنند و مردم هم ما را یاری کنند.

توسلی‌زاده توصیه‌هایی هم برای کاندیداهای انتخابات داشت و تصریح کرد: افراد در فضای مجازی و برنامه‌ها حرمت همدیگر را نگه دارند و تنها توانایی‌های خود را مطرح کنند؛ همدیگر را تخریب نکنند، چون این موارد رصد می‌شود و با آنها برخورد جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: کاندیداها قانون را مطالعه کنند و هرآنچه مجاز است در روند انتخابات و تبلیغات انجام دهند.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین در مورد انتظارات از مجلس آینده نیز گفت: کسانی که به خودشان اطمینان و در ابعاد مختلف صاحب‌نظر هستند باید در این انتخابات پا پیش بگذارند تا با یک قانونگذاری خوب و توسعه‌گرا کار کشور را پیش ببرند.