اصلاح طلبان خواهان توانمندی و کارایی شورا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عضو سومین دوره شورای شهر تهران در حاشیه اولین جلسه شورا، در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که چرا اصلاح طلبان در انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران کاندیدا نشدند، به خبرنگاران گفت : طی دو سه جلسه غیر رسمی که اعضای شورای شهر با هم داشتند، رای گیری انجام شد که مشخص شود هر یک از اعضا برای مشاغل مختلف چه قدر رای دارند.

دکتر محمد علی نجفی افزود : از آنجا که رای برخی از دوستان مشخص بود قرار شد که در صحن علنی شورا کاندیدا نشویم .

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آرای سفید اعضای هیئت رئیسه متعلق به اصلاح طلبان بوده است، گفت : اطلاع ندارم، قرار است که رای ها مخفی بماند.

نجفی در مورد حضور خود در یکی از کمیسیون های شورا، گفت : رئیس شورا باید پیشنهاد حضور در کمیسیون های سه گانه را ارائه کند و پیشنهاد رئیس شورا هم این است که عضو کمیسیون بودجه باشم اما برای هیچ یک از مسئولیتهای شورا کاندیدا نمی شوم.

نجفی با رد این تحلیل که اصلاح طلبان عقب گرد داشته اند، گفت : اصلاح طلبان به طور قاطع اعلام می کنند که سعی و تلاش خود را انجام داده تا شورا موفق بوده و توانمندی و کارایی لازم را داشته باشد.

وی با بیان این که به مردم متعهد هستیم و خود را امین مردم می دانیم بنابراین در مورد وظایفی که برعهده داریم، دلسرد نبوده و عقب نشینی نمی کنیم، گفت : ما برای خدمتگزاری آماده ایم.

نجفی در مورد انتخاب شهردار اظهار داشت : قبل از بررسی گزینه های دیگر باید فعالیت و عملکرد قالیباف و سیستم اجرایی وی را ارزیابی کنیم . بنابراین تا زمانی که این بررسی ها کامل نشده به گزینه دیگری فکر نمی کنیم.

نجفی اظهار داشت : در مورد مسائل شورا عمده مباحث باید کارشناسی و تخصصی باشد، بنابراین اگر اختلاف نظری در این مورد وجود دارد نباید بر اساس جناح بندی سیاسی صورت گیرد.

وی گفت : امیدواریم تا پایان اردیبهشت نتایج ارزیابی عملکرد شهردار تهران به اتمام برسد و با توجه به این که اولین تصمیم شورا از نظر قانونی انتخاب شهردار است نمی توان مصوبه دیگری را در صحن مورد بررسی قرارداد، بنابراین برای عدم ایجاد رخوت در کار شهرداری باید سریع تر شهردار تهران را تعیین کنیم.