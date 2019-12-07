به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فرید شاهمردای با اشاره به استودیوهای حرفه ای تاسیس شده در این مرکز عنوان کرد که شرکت‌های بالنده‌ای در مرکز نوآوری صنایع خلاق سیستان و بلوچستان رشد کرده‌اند که صنایع دستی این منطقه را به اروپا صادر می‌کنند.

وی گفت: در آبان سال ۱۳۹۷ مرکز نوآوری و صنایع خلاق استان به عنوان اولین مرکز از این نوع در کشور همزمان با جشنواره صنایع خلاق تاسیس شد.

مدیر این مرکز نوآور در ادامه اظهار کرد: آمار تیم‌ها و شرکت‌های مستقر در مرکز نوآوری صنایع خلاق سیستان و بلوچستان قابل توجه است به طوریکه علاوه بر ۲۷ شرکت خلاق مستقر در مرکز نوآوری صنایع خلاق، ۲۳ تیم جوان نیز مستقر هستند که در زمینه های مختلف صنایع خلاق فعالیت دارند.

مدیر مرکز نوآوری‌ صنایع خلاق سیستان و بلوچستان با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته برای ایجاد محیطی حرفه‌ای در مرکز افزود: در بخش صنایع دستی و هنرهای دستی ۱۴ شرکت و تیم، در بخش معماری و طراحی شهری ۱۲ تیم و شرکت، در بخش تولید محتوا و انیمیشن ۹ تیم و شرکت، در بخش فناوری‌های شهری و اجتماعی ۷ تیم و شرکت در مرکز نوآوری صنایع خلاق مستقر هستند و این آمار با یک شیب منطقی در حال افزایش است.



وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای استان سیستان و بلوچستان مانند گردشگری و صایع دستی، اظهار کرد: در این مدت نسبتاً کوتاه، تعدادی از شرکت‌های خلاق توانسته اند، دستاوردهای خوبی کسب کنند. شرکت سوچن که در این مرکز رشد کرده، موفق شده است با ایجاد دفتری در شهر لیون فرانسه، برای صنایع دستی زیبای استان، بازاریابی کند.



شاهمرداری گفت: انواع صنایع دستی سوزن دوزی شده استان مانند کیف، پیراهن،.... مورد توجه مشتریان اروپای قرار گرفته است. ایجاد یک سایت سه زبانه و بازاریابی به روش های مدرن نیز در موفقیت صادرات صنایع دستی موثر بوده است. همچنین شرکت آهوک با ایجاد یک پلتفورم حرفه ای فروش آنلاین صنایع دستی با عقد قرارداد با ۸۵ تعاونی استانی ، محصولات آنها به سراسر ایران و خارج از کشور ارسال می کند.