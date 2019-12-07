وزیرخارجه آمریکا: اقدام ایران سازنده بود و خرسندیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو»، وزیرخارجه آمریکا در حساب کاربری خود در توئیتر به آزادی شهروند این کشور که در ایران به جرم جاسوسی زندانی بود، واکنش نشان داد.

تنها کمتر از یک ساعت پیش از پیام پمپئو، کاخ سفید اعلام کرده بود که «ژیو وانگ»، شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران از زندان آزاد شده است.

گفته شده این شهروند آمریکایی پس از بیش از ۳ سال که در ایران زندانی بود، اوایل صبح شنبه از زندان آزاد و در حال بازگشت به آمریکاست.

به گفته منابع مرتبط با کاخ سفید، وانگ از تهران به زوریخ سوئیس رفته تا از آن جا عازم آمریکا شود.

وانگ از اوت سال ۲۰۱۶ در ایران و به جرم جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

وزیر خارجه آمریکا در پیام خود با استقبال از آزادی جاسوس این کشور از سوی ایران، مدعی شده است که «ژیو وانگ» که به اتهام‌های نادرست برای بیش از سه سال در ایران در بازداشت بود، به زودی به همسر و فرزندش ملحق می‌شود.

«مایک پمپئو» همچنین در پیام خود، با تشکر از دولت سوئیس به خاطر تسهیل بازگشت وانگ، در ادامه این اقدام ایران را سازنده و نسبت به آن ابراز خرسندی کرده است.