۱۵۰۰ فرصت شغلی توسط کمیته امداد استان زنجان ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد استان زنجان، هدایت صفری در دیدار با مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: برنامه‌های اجرایی کمیته امداد استان زنجان در حوزه اشتغال‌زایی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد با ارائه خدمات مشاوره‌ای، فکری و فرهنگی به‌ منظور ایجاد فرهنگ کار و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی و استقلال اقتصادی، مهارت‌آموزی، ارائه مشاوره‌های شغلی بر اساس علاقه‌مندی افراد و ایجاد اشتغال انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با تاکید به دو مؤلفه مهم کمیته امداد ایجاد درآمد پایدار و با ثبات و توانمندسازی جامعه هدف افزود: با همین رویکرد و اولویت بخشی به بخش اشتغال و ایجاد زمینه درآمدزایی برای خانواده‌های تحت حمایت یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی با سرمایه‌گذاری ۳۱ میلیاردی در این بخش برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان از ابتدای امسال تاکنون ایجاد شده است.

صفری تا پایان امسال میزان زکات جمع‌آوری شده در استان زنجان به ۱۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید، گفت: با هم‌افزایی و تعامل صورت گرفته با دفاتر نمایندگی ولی فقیه در استان و تلاش و همت مجموعه همکاران این نهاد، برنامه هدف‌گذاری شده در بخش جمع‌آوری زکات در هشت ماه گذشته از سال‌جاری ۱۲۴ درصد محقق شده است.

وی با بیان اینکه با همراهی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و فضاسازی صورت گرفته از طریق ائمه جمعه استان، سطح اعتماد عمومی به فعالیت‌های اثربخش این نهاد در حوزه فقرزدایی ارتقا یافته است، افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود در استان کارکردهای این نهاد موجب افزایش سرمایه‌های اجتماعی نظام شود.