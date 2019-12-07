معلمان روش های درست پژوهش را در میان دانش آموزان نهادینه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورداود پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح هفته پژوهش که در دبیرستان آیین روشن همدان برگزار شد، با اشاره به اهمیت علم و دانش در اسلام، اظهار کرد: براساس آیات نورانی قرآن کریم، خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی که علم به آنها داده شده است را درجات عظیمی می بخشد.

پورداود با بیان اینکه در دوران کنونی بشر عادی بر دو بنیاد به حل مشکلات و مسائل خود مبادرت می ورزد، افزود: پایه های تصمیم گیری یکی وهم است و دیگری عقل؛ بدین معنی که بشر عادی در زندگی یا بر مبنای وهم و خیال و با بر اساس عقل و درایت تصمیم گیری دارد.

وی تصریح کرد: اگر تصمیم گیری بر اساس وهم و پندار صورت گیرد، پایان و سرانجامی حسرت بار و ناموفق صاحب تصمیم را همراهی خواهد کرد در حالی بر پایه عقل و درایت پایان و نتیجه ای فرح بخش و موفق حاصل می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان جستار و پژوهش را بهترین شیوه برای رسیدن به سرمنزل عقلی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از شقوق مباحث علمی بسیار با اهمیت مسئله پژوهش و جستارگری است.

پورداود گفت: پژوهش منبع بسیار غنی و با ارزشی از اطلاعات است که پژوهشگر را قادر می سازد آخرین یافته های علمی را درک کند.

وی افزود: اگر مفهوم و فرایند پژوهش به درستی درک شود، ما قادر خواهیم بود اطلاعات نوین و دست اول را کشف کرده و یافته های حاصل از پژوهش را به طور انتقادی ارزشیابی کنیم.

پورداود با اشاره به جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش اظهار کرد: پژوهش و نوآوری در جامعه ای توسعه پیدا می‌کند که نظام آموزشی و فرهنگی زمینه و بستر مناسب برای آن را تدارک دیده باشد.

وی با تأکید بر اینکه پژوهش را می توان در کنار آموزش یکی از اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش دانست، افزود: نقش مدارس و معلمان و حتی دانش آموزان در این میان بسیار مهم و کلیدی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: معلمان می توانند علاوه بر فعالیت های پژوهشی روح انگیز، تحقیق و روش های درست پژوهش را در میان دانش آموزان نهادینه کنند.

پورداود با بیان اینکه پژوهش نیز نیازمند آموزش است، افزود: این مهم روش های مختلفی دارد که یادگیری و به کار بستن آنها جز با آموزش میسر نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه پژوهش باید به یک باور کلی تبدیل شود، گفت: براساس دیدگاه کارشناسان علوم تربیتی، در صورتی که کودکان مستعد در شرایط مناسب آموزش دیده و فعالانه در جریان یادگیری شرکت داشته باشند در آینده به نوآورانی مبدل خواهند شد که سهم وافری در فرایند پیشرفت و توسعه علمی در ابعاد منطقه ای، ملی و بین المللی ایفا می کنند.

پورداود با بیان اینکه با انجام پژوهش در دوره ابتدایی می توان میزان یادگیری را افزایش داد، تصریح کرد: پژوهش باید از همان دوران ابتدایی به کودکان آموزش داده شود تا در آینده شاهد تحقیقاتی کاربردی و پربار باشیم.

وی افزود: روحیه محقق پروری باید از دبستان و بلکه درست‌تر آن است که از خانه شروع شود و کلمات مقدس چه، چرا، چگونه، چه کسی، کی، کجا، چند، کدام و غیره ورد زبان کودکان باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان جشنواره های جابربن حیان در دوره ابتدایی و خوارزمی در دوره متوسطه را از برنامه‌های مهم دستگاه تعلیم و تربیت ذکر کرد و یادآور شد: هدف از این جشنواره ها آن است که دانش آموزان از همان کودکی و نوجوانی پژوهشگر تربیت شوند.

پورداود با اشاره به برخی دیگر از کارهایی که در زمینه پژوهش در آموزش و پرورش انجام شده است، خاطرنشان کرد: تأسیس پژوهشکده آموزش و پرورش، طرح معلم پژوهنده، اقدام پژوهی، درس پژوهی، زندگی پژوهی، تأسیس پژوهش سراهای دانش آموزی، لحاظ نمودن درس مطالعات پژوهشی در دروس متوسطه، مسابقات انشا و مقاله نویسی در مدارس و فعالیت شورای تحقیقات استان از جمله این کارها و اقدامات است.