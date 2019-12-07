اردوغان: از سوریه خارج نخواهیم شد مگر اینکه سوری ها بخواهند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که نیروهای ترکیه ای از سوریه خارج نخواهند شد.

وی که در جریان نشست حزب عدالت و توسعه در شهر استانبول ترکیه امروز شنبه سخن می گفت، افزود: از سوریه خارج نخواهیم شد مگر اینکه ملت سوریه خواهان خروج ما شوند.

اردوغان گفت: ما طبق توافق اضنه در سوریه هستیم.

رئیس جمهور ترکیه بیان کرد: همه رهبرانی که با آنها دیدار داشتیم به ما می گویند که چه زمانی از سوریه خارج خواهید شد و ما به آنها می گوییم که شما در آنجا چه می کنید؟

شایان ذکر است که در نهم اکتبر گذشته، رجب طیب اردوغان از آغاز عملیات موسوم به چشمه صلح در شمال سوریه خبر داد و هدف این عملیات را پاکسازی این اراضی از لوث تروریستها توصیف کرد.