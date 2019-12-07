پرونده ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس در گلستان با ۴۱۱ نفربسته شد

عبدالرضا چراغعلی در خصوص تعداد ثبت نام های انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تعداد داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گلستان به ۴۱۱ نفر رسید.

وی افزود: از این تعداد ۱۲۹ نفر در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، ۵۲ نفر در گنبدکاووس، ۶۵ نفر در گمیشان، بندرگز، کردکوی و بندرترکمن، ۴۸ نفر در رامیان و آزادشهر، ۷۹ نفر در مینودشت، گالیکش، مراوه تپه و کلاله و ۳۸ نفر در علی آبادکتول ثبت نام خود را نهایی کردند.

چراغعلی بیان کرد که از این تعداد ۳۷۵ مرد و ۳۶ بانو هستند و بیشترین رده سنی بین ۴۱ الی ۴۵ سال بودند

وی بیان کرد که مدرک فوق لیسانس بیشترین فراوانی مدرک را در بین ثبت نام کنندگان داشت.

چراغعلی گفت که مسن ترین سن ثبت نام کنندگان ۷۵ سال و جوان ترین ۳۰ سال است.

لازم به ذکر است که ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۰ آذر آغاز شده و تا ساعت ۱۸ امروز (شنبه) به پایان رسید.

در دوره قبل بیش از ۳۰۰ نفر در انتخابات ثبت نام کرده بودند.

گفتنی است که انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دوم اسفند امسال برگزار می‌شود و از ۶ حوزه انتخابیه در گلستان، هفت نماینده به مجلس راه می‌یابند.