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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۶:۳۷

از سوی وزیران علوم و بهداشت؛

لایحه ساماندهی سهمیه های مقاطع مختلف آموزش عالی تقدیم دولت شد

لایحه ساماندهی سهمیه های مقاطع مختلف آموزش عالی تقدیم دولت شد

لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی و اصلاح قوانین مرتبط با عنوان «لایحه توزیع ناعادلانه فرصت ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی» تقدیم دولت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، این لایحه در سه صفحه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ ماده تهیه و تدوین شده و با امضای دکتر منصورغلامی و دکتر سعید نمکی به دبیرخانه هیات دولت ارسال شده است.

در بخش «مقدمه» این لایحه آمده است: با نظر به مأموریت نظام آموزش عالی با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز در روند جاری و همچنین اولویتهای توسعه کشور از راه سنجش علمی استعدادها، علاقه ها و توان متقاضیان ورودی و بر حسب ضرورت تجمیع و بهینه‌سازی سهمیه‌های متنوع در جهت تقویت ملاک‌های علمی سنجش و ایجاد توازن و تعادل در توان علمی ورودیهای آموزش عالی و ملاحظه مصالح ملی و در تبعیت از اسناد بالادستی از جمله بندهای ۲-۲ و ۶-۲ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه‌مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و …» و «توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور» و تصریح اقدام ملی (شماره ۶) راهبرد کلان (شماره ۶) در نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «استقرار نظام سنجش و پذیرش در آموزش عالی» لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی تدوین و جهت طی مراحل قانونی به دبیرخانه هیئت محترم دولت ارسال می‌شود.

متن کامل لایحه در اینجا قابل دسترسی است.

کد مطلب 4791227
زهرا سیفی

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