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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۷:۱۴

امام جمعه ساری:

کارنامه حوزه های علمیه در مازندران مثبت است

کارنامه حوزه های علمیه در مازندران مثبت است

ساری - امام جمعه ساری کارنامه مثبت حوزه های علمیه در استان را از برجستگی های مردم استان بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر محمدی لایینی عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیران نهادهای حوزوی استان بر لزوم رفع مشکلات زیر ساختی و ارائه مطلوب خدمات به حوزه های علمیه استان تأکید کرد. 
وی با تاکید بر نقش موثر حوزه های علمیه در گسترش معارف دینی خواستار همکاری و همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تامین امکانات زیرساختی حوزه های علمیه استان شد.
امام جمعه ساری با تاکید بر تقویت خدمات زیربنایی در نهادهای حوزوی کارنامه مثبت حوزه های علمیه مازندران را از برجستگی های مهم این استان برشمرد.
 در این جلسه مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراکز خدمات حوزه‌های علمیه استان ضمن ارائه گزارشی در خصوص وضعیت زیرساختی نهادهای حوزوی، راه های تقویت همکاری در تامین امکانات مورد نیاز این مراکز را بررسی کردند.
کد مطلب 4791281

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