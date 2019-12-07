در موضوع برجام اگر نظارت رهبری نبود خیلی باخته بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی عصر شنبه در همایش اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری در برابر تهدیدات فرهنگی و امنیتی به عنوان سخنران ویژه این همایش با اعلام اینکه پیروی از اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری موجب رفع ابهام و افزایش معرفت جامعه اسلامی خواهد شد، خاطرنشان کرد: استمداد از خداوند متعال و تکیه بر توانمندی داخلی ، استقامت در مقابل سختی ها، پرهیز از اشرافیگری و ریاست طلبی ، ساده زیستی ، تعبد و عدالت ، دوری از خودباختگی و انفعال مهمترین مؤلفه های اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب در برابر تهدیدات را تشکیل می دهند.

امام جمعه موقت تهران با اعلام اینکه اگر تمام دنیا هم علیه ما باشند در سایه ولایت فقیه آسیبی نخواهیم دید اظهارداشت : در موضوع برجام اگر نظارت و تذکرات رهبری نبود خیلی باخته بودیم .

آیت الله صدیقی در ادامه افزود: در حوادث اخیر ، رهبر انقلاب ، فرمان خدا را اجرا کرد و با موضع حکیمانه خود ، امنیت مردم را تضمین نمود و ضمن صیانت از وحدت کشور ، تهدید و توطئه مذبوحانه دشمن را دفع کرد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به زهد و ساده زیستی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهارداشت: حضرت آیت الله خامنه‌ای دوری از اشرافیگری را از خانواده و وابستگان خود آغاز نموده اند به نحوی که هیچ یک از فرزندان ایشان از خود منزل مسکونی ندارند و در جایی نیز استخدام نیستند و اگر تمام اسباب زندگی رهبر انقلاب را جمع بکنید حتی به اندازه بار یک وانت هم نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تحقق اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید بداند که می تواند تمام مشکلات مملکت را حل و فصل کند .

آیت‌الله صدیقی یادآور شد: دستگاه قضایی با ویژگی جهادی می تواند کشور را نجات دهد ، چرا که این دستگاه مرزبان عدالت است و همه مسئولین باید خود را با این موضوع مطابقت بدهند .

امام جمعه موقت تهران اظهارداشت: خوشبختانه پس از حضور آیت اللّه رئیسی در رأس قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دارای آهنگی نوین شده است ، چرا که با تبعیت از سیره رهبر معظم انقلاب اسلامی، تشریفات زائد کاسته شده و همه برای خدا کار می کنند.



شایان ذکر است ، در ابتدای این همایش ، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن خوش آمدگویی اظهارداشت: برنامه‌های فرهنگی در اولویت دستگاه قضایی استان قرار دارد.

وی در ادامه از برگزاری دیدارهای مردمی در راستای تکریم ارباب رجوع و اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان به عنوان مهمترین برنامه های فرهنگی دستگاه قضایی استان هرمزگان نام برد.