به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم پس از ثبت‌نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: صبح امروز آیت‌الله موحدی کرمانی با بنده تماس گرفت و اصرار بلیغ کرد که بنده در انتخابات شرکت کنم و بنده هم برای مجلس خبرگان و همچنین مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام می کنم.

وی افزود: البته بنده عذر خود را به آیت الله موحدی کرمانی گفتم و تاکید کردم که بنده عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم اما ایشان بسیار اصرار کرد و کوتاه نیامد و نهایتا بنا را بر این گذاشتیم که آیت الله موحدی کرمانی استخاره کند و استخار کرد که استخاره خوب آمد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: البته مجددا پس از ساعاتی با ایشان تماس گرفتم که بنده را معاف بدارد اما گفت که شما حتما در انتخابات ثبت نام کنید و اگر خواستید بعدا می توانید انصراف دهید. به هر حال بنده بر اساس تکلیفی که ایشان گفتند، آمدم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پایداری ها و جریان اصلی اصولگرایان در این انتخابات به ائتلاف می رسند، افزود: احتمال اینکه به ائتلاف برسند بسیار افزایش پیدا کرده است و در صورتی که جریان انقلابی فقط یک لیست بدهند، بهتر است و هر مقدار که لیست ها افزایش پیدا کند، موجب می شود که آرا تقسیم شود.

مصباحی مقدم درباره اینکه نظر شما درباره حضور قالیباف در انتخابات چیست، گفت: بنده موافقم و این حضور را مثبت می‌دانم.

وی در واکنش به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قالیباف رئیس بعدی مجلس می‌شود اظهار داشت: نمی توانم از الان پیش بینی کنم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ترکیب مجلس بعدی گفت: با توجه به اوضاع و احوال سیاسی کشور احتمال اینکه جریان انقلابی و اصولگرا بیشترین تعداد را در مجلس داشته باشند، وجود دارد.