  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۲۰:۰۴

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

راه ناصری واقع در جاده چالوس ثبت ملی شد

راه ناصری واقع در جاده چالوس ثبت ملی شد

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با اشاره به ثبت هفت اثر تاریخی جدید استان در فهرست آثار ملی گفت: راه ناصری مربوط به دوره قارجاریه در جاده چالوس از جمله آثار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت ٧ اثر تاریخی استان در نخستین همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور خبر داد با اشاره به برگزاری نخستین همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور در ماهشهر گفت: در این همایش ٧ اثر تاریخی استان مازندران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

وی افزود: راه ناصری در جاده چالوس مربوط به دوره قاجار، پل جاده شاه عباسی مربوط به دوره صفوی در شهرستان گلوگاه، در این همایش به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران همچنین گفت: پل لار در پلور، پل فلزی چالوس، کارخانه نساجی قایم شهر، کارخانه پنبه پاک کنی بابل و تونل راه آهن در محور گدوک مربوط به دوران پهلوی اول، در نخستین همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.

همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور ۱۶ تا ١٨ آذرماه در بندر ماهشهر در حال برگزاری است.

کد مطلب 4791411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها