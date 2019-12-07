راه ناصری واقع در جاده چالوس ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت ٧ اثر تاریخی استان در نخستین همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور خبر داد با اشاره به برگزاری نخستین همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور در ماهشهر گفت: در این همایش ٧ اثر تاریخی استان مازندران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.



وی افزود: راه ناصری در جاده چالوس مربوط به دوره قاجار، پل جاده شاه عباسی مربوط به دوره صفوی در شهرستان گلوگاه، در این همایش به ثبت رسیده است.



مدیرکل میراث فرهنگی مازندران همچنین گفت: پل لار در پلور، پل فلزی چالوس، کارخانه نساجی قایم شهر، کارخانه پنبه پاک کنی بابل و تونل راه آهن در محور گدوک مربوط به دوران پهلوی اول، در نخستین همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.



همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور ۱۶ تا ١٨ آذرماه در بندر ماهشهر در حال برگزاری است.