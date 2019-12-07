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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۲۰:۱۵

رئیس پلیس راه استان مرکزی اعلام کرد؛

تصادف خونین در محور قدیم ساوه-سلفچگان/ ۴ نفر کشته شدند

تصادف خونین در محور قدیم ساوه-سلفچگان/ ۴ نفر کشته شدند

اراک- رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: بر اثر برخورد دو خودروی سواری و یک مینی بوس در محور قدیم ساوه-سلفچگان، ۴ تن در دم جان باختند و عده ای نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج کهریزی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: بنابر گزارش های اولیه دریافتی در سانحه رانندگی که ساعت ۱۸ امروز(شنبه) بر اثر برخورد ۳ دستگاه خودرو شامل یک سمند، یک پژو و یک دستگاه مینی بوس در محور قدیم ساوه - سلفچگان رخ داد، ۲ نفر از مسافران مینی بوس و ۲ تن از سرنشینان خودروی سواری پژو جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه استان مرکزی افزود: در این سانحه رانندگی تعدادی از سرنشینان خودروها نیز به صورت سطحی مصدوم و دچار جراحت شدند که بلافاصله توسط تیم های امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون صحنه تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه مورد بازدید قرار گرفته و علت بروز سانحه در دست بررسی است.

کد مطلب 4791414

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