تصادف خونین در محور قدیم ساوه-سلفچگان/ ۴ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج کهریزی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: بنابر گزارش های اولیه دریافتی در سانحه رانندگی که ساعت ۱۸ امروز(شنبه) بر اثر برخورد ۳ دستگاه خودرو شامل یک سمند، یک پژو و یک دستگاه مینی بوس در محور قدیم ساوه - سلفچگان رخ داد، ۲ نفر از مسافران مینی بوس و ۲ تن از سرنشینان خودروی سواری پژو جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه استان مرکزی افزود: در این سانحه رانندگی تعدادی از سرنشینان خودروها نیز به صورت سطحی مصدوم و دچار جراحت شدند که بلافاصله توسط تیم های امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون صحنه تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه مورد بازدید قرار گرفته و علت بروز سانحه در دست بررسی است.