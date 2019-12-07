به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجبی شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر با بیان اینکه انتخاب مدیران از اختیارات شهردار است گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براینکه باید از ظرفیت های جوانان برای مدیریت بهره گرفت مدیران میانی و عامل را انتخاب کردم، همچنین از تجربه مدیران سابق در کنار مدیران جوان استفاده شده است.

وی افزود: بعضی آقایان بدون هیچ سابقه مدیریتی ادعای مدیریت در شهر یا استان را دارند و ولی در سابقه همه مدیران انتخاب شده، تجربه وجود دارد و با افتخار اعلام می کنیم همه مدیران باتجربه هستند و از آنان دفاع می کنم.

وی با بیان اینکه شرط انصاف را در انتقادات باید رعایت کرد تصریح کرد: خوشحالم که حضورم در شهرداری سبب شده است بسیاری از مشکلات مردم حل شود و تمام مواردی که در جلسه امروز اشاره شده مربوطه به دوره گذشته بوده و هیچ کدام در دوره جدید مدیریتی نبوده‌است و جلوی بسیاری از اقدامات غیرقانونی را گرفتیم و با هیچ کس در سیستم اداری تعارف نداریم.

رجبی با عنوان اینکه باید نسل آینده مدیران را بسازیم و مردم توقع دارند دست جوانان را بگیریم ادامه داد: دانستن بدهی شهرداری حق مردم است دست افراد دزد و دلال را از شهرداری قطع خواهیم کرد.

شهردار ساری تاکید کرد: انتقادات باید منصفانه باشد در انتخاب مدیران شهرداری مشورت هایی با افراد گوناگون صورت گرفته است و در این راستا معتقدیم از توانمندی جوانان به بهترین نحو استفاده کنیم که در ماه های آتی شاهد عملکرد مدیران جوان و جدید شهرداری در مرکز استان خواهید بود، به طوریکه معتقدیم مدیران جوان مان مدیران باتجربه ای هستند و روزهای خوبی برای شهروندان رقم خواهند زد.

وی درباره بدهی شهرداری گفت: شهرداری همیشه بدهی داشته، دارد و خواهد داشت و اعلام بدهی شهرداری جزو وظایف مدیریتی بنده است و مطمئنا بعد از بنده هم این روال ادامه خواهد داشت.

رجبی افزود: براساس قانون و نامه دفتر امور شهری استانداری مازندران به شهرداری ها ملاک برای انتصاب افراد در مناصب مدیریت میانی وضعیت استخدامی قرار داد معین بوده، هرچند اگر در جایی اشتباه صورت گرفته است کمک کنید چرا که اعضای شورای شهر به عنوان منتخب مردم ناظر بر عملکرد شهرداری است.

وی با تاکید براینکه در انتصاد مدیران میانه طبق قانون عمل شده است درباره بدهی شهرداری گفت: شهرداری باید بدهی داشته باشد و با این حال کارهای مردم را انجام دهد.

شهردار ساری با اظهار اینکه برخی ساختارها باید اصلاح شود گفت: در ۱۳ پستی که مسئولیت داشتم هیچ گاه به فردی بی ادبی و فحاشی نکردم.

رجبی درباره نیروهای شرکتی شهرداری ساری نیز اظهار داشت: با داویر مختلف نامه نگاری کردم که از حضور نیروهای شرکتی در شهرداری جلوگیری کنند و اگر هر کسی طبق بند پ و غیره در شهرداری حضور دارد باید جلوگیری کرد و در این راستا با هیچ کس تعارف نداریم.