۲۰۷ نفر در استان قزوین برای انتخابات ثبت نام کردند

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با پایان ثبت نام نامزدها در سراسر کشور و استان قزوین تعداد ۲۰۷ نفر در سه حوزه انتخابیه استان قزوین ثبت نام کردند.

وی افزود: در هفت روز گذشته ۲۰۷ نفر با مراجعه به سه حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک، بویین زهرا و آوج و تاکستان ثبت نام کردند که البته امروز با بسته شدن درب حوزه ها تعدادی در حال تکمیل مدارک هستند که تا ساعات پایانی امشب لیست نهایی اعلام می شود.

حبیبی بیان کرد: از میان ثبت نام کنندگان تعداد ۱۸۳ نفر معادل ۸۸ درصد را مردان و ۲۵ نفر معادل ۱۲ درصد را بانوان تشکیل می دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین یادآورشد: در ستاد انتخابات حوزه قزوین، البرز و آبیک، تعداد ۱۲۱ نفر، بویین زهرا و آوج ۴۸ نفر و تاکستان ۳۸ نفر ثبت نام کردند.

وی اظهارداشت: ثبت نام کنندگان این دوره نسبت به دوره قبل ۳۵.۲ درصد افزایش داشته است.

حبیبی بیان کرد: تعداد ۱۷۱ نفر از ثبت نام کنندگان دارای مدرک فوق لیسانس، ۳۰ نفر دکتری، حوزوی ۶ نفر، ۸ نماینده ادواری و فعلی، ۲۳ استاد دانشگاه، ۱۰ پزشک، ۳۷ فرهنگی و ۵۸ کارمند هستند.

وی اظهارداشت: جوانترین ثبت نام شده ۳۰ سال و مسن ترین فرد ۷۴ سال دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین یادآورشد: اسامی ثبت نام شدگان به مراجع ذیصلاح چهارگانه ارسال شده و اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال، دادستانی مدت ۵ روز فرصت دارند تا بررسی پرونده ها را انجام دهند.

حبیبی یادآورشد: هیئت های اجرایی از ۱۷ اذر ماه به مدت ۱۰ روز تا ۲۷ آذرماه نتیجه بررسی ها را به فرمانداری ها اعلام خواهند کرد.

وی اظهارداشت: افراد رد صلاحیت شده در مدت ۴ روز فرصت دارند اعتراض خود را به هیئت نظارت اعلام کنند.

حبیبی بیان کرد: پس از بسته شدن درب ستادهای انتخابات در ساعت ۱۸ تعدادی در حال ثبت نام هستند و آمار نهایی ساعاتی دیگر اعلام می شود.

