۱۶۷ نفر داوطلب نمایندگی مجلس در قم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری شامگاه شنبه پس از پایان مهلت ثبت نام کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۷۳ نفر امروز با مراجعه به فرمانداری قم برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کردند که ۶۳ نفر این افراد مرد و ۱۰ نفر از آن‌ها زن هستند.

وی با بیان اینکه امروز ۸ روحانی و ۶۵ غیر روحانی ثبت نام کرده است، گفت: جوان‌ترین این افراد ۳۰ سال و پیرترین آن‌ها ۷۴ سن دارد همچنین ۴۶ نفر دارای مدرک فوق لیسانس و ۱۰ نفر دارای دکتری و هم‌چنین ۱۷ نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.

رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات استان قم گفت: در مجموع ۱۶۷ کاندیدا برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قم مراحل ثبت نام را طی کردند که ۱۴۲ نفر مرد و ۲۵ نفر از آن‌ها زن است، همچنین ۲۷ نفر ثبت نام کنندگان روحانی و ۱۴۰ نفر از سایر اقشار هستند که به لحاظ سنی هم جوان‌ترین آن‌ها ۳۰ سال و مسن‌ترین آن‌ها دارای ۷۴ سن هستند.

حیدری افزود: ۱۱۷ نفر از این افراد دارای مدرک فوق لیسانس و ۱۶ نفر هم دارای دکتری و ۳۴ نفر از این کاندیداها دارای تحصیلات حوزوی هستند.

وی با اشاره به دومین روز از ثبت نام برای پنجمین دوره خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه قم نیز بیان کرد: امروز ۶ نفر برای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند که در مجموع تا امروز ۱۷ نفر مراحل ثبت نام پنجمین دوره خبرگان رهبری را طی کردند.