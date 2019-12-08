رشد دو برابری ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس در دشتی و تنگستان

عبدالله نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه دهم آذر ماه همزمان با سراسر کشور به مدت یک هفته در ستاد انتخابات این فرمانداری آغاز شد.

وی افزود: در این مدت تمهیدات لازم برای حضور هر چه باشکوه تر داوطلبین عزیز اتخاذ شده بود که به حمد الله شاهد حضور باشکوه داوطلبین برای ثبت نام بودیم.

نادری بیان کرد: برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دشتی وتنگستان ۳۶ نفر ثبت نام کردند که به نسبت دوره دهم که ۱۵ نفر بوده رشد بیش از دو برابر نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: جوان ترین ثبت نام کننده ۳۰ سال و مسن ترین فرد ثبت نام کننده نیز ۷۳ سال سن دارد.

نادری با بیان اینکه از تعداد افراد ثبت نام کننده ۹۴ درصد آن مرد و شش درصد نیز خانم ها هستند، ادامه داد: سه درصد افراد ثبت نام کننده دارای سابقه نمایندگی هستند و ۹۷ درصد نیز بدون سابقه نمایندگی هستند.

فرماندار دشتی یادآور شد: تعداد ۲۷ نفر ثبت نام کنندگان دارای مدرک فوق لیسانس،چهار نفر دکترا،چهار نفر لیسانس و یک نفر نیز مدرک حوزه دارد و بیشترین افراد ثبت نام کننده نیز کارمند می باشند.