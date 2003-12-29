19 مورد گوشت آلوده به هشت ايالت آمريكا فرستاده شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مقامات آمريكا اعلام كردند جستجوي گسترده اي را براي پيدا كردن و بازگرداندن گوشت هاي آلوده اي كه به هشت ايالت آمريكامنتقل شده است آغازكرده اند.
مقامات آمريكا اعلام كردند: " گوشتهاي آلوده يك گاوداري در واشنگتن كه اولين مورد گوشت آلوده در آن پيدا شد و گوشت 19 رأس گاو ديگر كه در كشتارگاه هاي ديگر واشنگتن ذبح شده بودند و مشكوك به آلودگي به جنون گاوي بوند، از واشنگتن به هشت ايالت: اورگان، كاليفرنيا، نوادا، آلاسكا، مونتانا، هاوايي، آيداهو و جزيره گوام فروخته شده اند."
مقامات آمريكا تصريح كردند كه در حال حاضر آنها تلاش مي كنند تا گوشتهاي آلوده پخش شده دراين هشت ايالت را شناسايي كرده و آنها را به واشنگتن برگردانند.
با جدي شدن بحث جنون گاوي در آمريكا مقامات واشنگتن در صدد بازگرداندن گوشتهاي آلوده اي هستند كه به هشت ايالت آمريكا فرستاده شده است.
