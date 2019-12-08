خانه مشروطه اردبیل ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، نادر فلاحی عنوان کرد: خانه‌ تاریخی مشروطیت اردبیل در همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور که در ماهشهر برگزار شد با موافقت کارشناسان دفتر ثبت آثار تاریخی و با همکاری شهرداری اردبیل در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

وی افزود: خانه‌ قاجاری اسماعیل بیگ، متعلق به مرحوم اسماعیل بیگ شیروانی‌ کاردار فرهنگی سفیر روس در اردبیل و تاجر اردبیلی بوده که در جریان قحطی ۱۳۲۷ قمری نقشی اساسی در تامین معیشت مردم اردبیل داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل اضافه کرد: در طول یکی دو سال گذشته، تقریبا همه خانه‌های تاریخی تحت مالکیت میراث فرهنگی استان مرمت شده و در صورت اعلام موافقت مالک آماده مرمت خانه تاریخی مشروطیت نیز هستیم.

وی با تاکید بر این ‌که با ثبت ملی این خانه‌ تاریخی، هرگونه دخل و تصرفی بدون اجازه‌ میراث فرهنگی در این بنای قاجاری غیرقانونی است، افزود: هر اقدامی مغایر این موضوع با برخورد قانونی مواجه می‌شود.

فلاحی ادامه داد: این خانه مدتی به عنوان بانک استفاده می‌شده، بعد از مدتی دفتر سرکنسول ‌گری روسیه می‌شود. در دوره‌ قحطی آذربایجان، روس‌ها اردبیل را محاصره می‌کنند و خسارت زیادی به این منطقه وارد می‌شود. به مرور با محاصره‌ این خانه که مأمن مردم بوده، آن‌ها دور خانه خندق حفر می‌کنند و در نهایت «سردار باباخان اردبیلی» سیاستمدار ایرانی در دوره‌ جنبش مشروطه خانه را آزاد می‌کند، به همین دلیل این خانه به عنوان نماد مقاومت و مشروطیت در اردبیل شناخته می‌شود.