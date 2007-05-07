" من ، خوان دپارخا " به پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر ، کتاب " من، خوان د پارخا " درباره زندگی " ولاسکز" نقاش بزرگ اسپانیایی است که از زبان برده او " خوان دپارخا " روایت می شود.

" زمانی که الفبا را آموختم "، " زمانی که خود را برای سفر آماده کردم "، "وقتی دن کارملو را دیدم "، " زمانی که به ایتالیا سفر کردم "، " زمانی که تصویر من کشیده شد "، " زمانی که اعتراف کردم " و... ازجمله فصل های کتاب است.

در فصلی از داستان آمده است: من، " خوان د پارخا " اوایل قرن هفدهم میلادی از مادری سیاه پوست که برده خانواده اسپانیایی بود به دنیا آمدم. سال دقیق تولدم را نمی دانم. مادرم که زلما نام داشت زن زیبای سیاه پوستی بود. هرچند هرگز از پدرم حرفی نزد اما گمان می کنم او نگهبان یکی از انبارهای ارباب مان بود که... "

این کتاب که برنده جایزه نیوبری نیز شده است با قیمت دوهزارتومان و در شمارگان دوهزار نسخه توسط نشر تندیس منتشر شده است.