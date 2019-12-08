موضوعاتی که به انسجام جامعه لطمه می زنند باید از بین بروند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه دبیران ستاد امربه معروف ونهی از منکرهرمزگان امر به معروف و نهی از منکر را در شرایط اقتصادی کنونی کشور را بسیار ویژه و مهم دانست و اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر میتواند به تقویت انسجام، وحدت و همدلی مردم کمک کند و درمسیر کارها راهگشا باشد.
وی عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید در راستای آرامش و رضایت مردم و پرهیز از نا امیدی باشد تا کشور بتواند از این مقطع حساس گذر کند و شرایط اقتصادی جمعهه احیا شود.
معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری هرمزگان ابراز کرد: باید در کنار موضوعهای صریح و روشن که بر منکر تبیین شده، موضوعاتی که میتواند به ایجاد اختلاف وتضعیف نظام بیانجامد و به وحدت و انسجام جامعه لطمه بزند از بین برده شود.
ناجی با ذکر این نکته که در دب فرایند انتخاباتی مجلس هستیم، گفت: از الان به بعد این فعالیتهایمان رنگ وبوی انتخاباتی بیشتری به خود میگیرد که انتظار میرود در این راستا چارچوبهای برگرفته از آموزههای دینی و قانون، ملاک توجه وعمل قرارگیرد.
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