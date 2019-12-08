۶۴ مجوز مشاغل خانگی کشاورزی در شهرستان قزوین صادر شد

هومن حاجی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مجوزها در زمینه؛ پرورش گوسفند و بز، قارچ خوراکی، گاو شیری، بوقلمون گوشتی، شیرینی پزی سنتی و خانگی، زنبور عسل، بسته بندی و تولید ترشی جات و شور است.

به گفته ی این مقام مسئول؛ با صدور این مجوزها؛ زمینه اشتغال برای ۶۴ نفر فراهم شده است.

حاجی ملکی تصریح کرد: تاکنون بیش از دو و نیم میلیارد ریال تسهیلات در قالب مشاغل مستقل و پشتیبان برای سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: کسب و کار خانگی به فعالیت هایی که توسط عضو و یا اعضاء خانوار در فضای مسکونی و در قالب طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار منجر به تولید کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می شود، اطلاق می شود.