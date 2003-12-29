مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- نظاميان صهيونيست شب گذشته در نوار غزه در نزديكي يك شهرك صهيونيست نشين سه مبارز فلسطيني را به شهادت رساندند.



- انتخابات رياست جمهوري گواتمالا (از كشورهاي آمريكاي مركزي) و رقابت بين اسكار برگر و آلوارو كلوم دو كانديداي رياست جمهوري ديروز ساعت 6:00 بعد از ظهر پايان يافت.

مقامات گواتمالا امروز اعلام كردند اسكار برگر با برتري بر آلوارو كلوم رقيب انتخابي خود پيروزانتخابات شد.



- حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان انتظار دارد تا در رأي گيري كه قرار است امروز در شوراي لويي جرگه براي تعيين حدود اختيارات رياست جمهور برگزار شود پيروز اين رأي گيري باشد.

- پس از پيدا شدن يك بيمار مبتلا به سارس در چين و پس از بررسي ها و معاينات روز گذشته مقامات بهداشت چين از 42 تن از افرادي كه با فرد مبتلا در تماس بوده اند تاكنون نشاني ازانتقال اين بيماري به آنها مشاهده نشده است.

- دادگاه موريتاني ديروزرئيس جمهور سابق اين كشور را به اتهام برنامه ريزي براي كوتا عليه دولت حاكم به پنج سال زندان محكوم كرد.

- جيمز بيكر نماينده ويژه آمريكا براي كاهش بدهيهاي عراق ديروز براي ديدار و گفتگو با مقامات ژاپني و براي جلب حمايت آنها براي كاهش بدهيهاي عراق وارد ژاپن شد.