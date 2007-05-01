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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۲۸

رئیس جمهوری پاکستان :

آمریکا باید در راستای منافع مردم خاورمیانه حرکت کند

آمریکا باید در راستای منافع مردم خاورمیانه حرکت کند

پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان بر این باور است که آمریکا باید در راستای منافع کل منطقه خاورمیانه حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشرف درگفتگو با روزنامه نیوآناتولین چاپ ترکیه، گفت : من مسائلی را با رهبران دموکرات کنگره و همین طور با دولت جرج بوش در میان گذاشتم و آشکارا به آنها گفتم که آنها درعراق و خاورمیانه، باید طرح هایی را هماهنگ با منافع متقابل مردم منطقه ارائه کنند.

رئیس جمهور پاکستان گفت که او از گفتگوهای خود در آنکارا با حامد کرزای رئیس جمهورافغانستان راضی است و پیشرفتی در این دیدار حاصل شده است.

کرزای و مشرف در 9 اردیبهشت وارد ترکیه شدند و در نشستی دو روزه و سه جانبه با حضور مقام های ترک، مسائل مورد اختلاف دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص دموکراسی در پاکستان گفت، از این مسئله که ارزش های دموکراتیک را برای کشورش به ارمغان آورده، خوشحال و خرسند است.

مشرف اضافه کرد : پیش از او در پاکستان انتخابات بوده، اما دموکراسی در آنجا نبوده و این او بوده که شروع به ایجاد نهادهای دموکراتیک در کشور کرده است.

وی بار دیگرهمچنین هرگونه ناآرامی در مرزهای این کشور با افغانستان را که سبب ناآرمی در افغانستان شده باشد، رد کرد.

کد مطلب 479200

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