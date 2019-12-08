جلسه مدیران عالی نهادهای مرتبط حوزوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با موضوع بررسی مصوبات پیش نشست کارگروه تخصصی تبلیغ و آموزش دوره های کاربردی و مهارتی برگزار و حاضرین نظرات خود را ارائه کردند.

گفتنی است این جلسه با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید علی فقیه مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان، حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل مدیر حوزه های علمیه استان، حجت الاسلام و المسلمین شعبانی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین بخت آور رئیس حوزه علمیه جامعه المصطفی تبریز، حجت الاسلام و المسلمین حسینی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان و حجت الاسلام و المسلمین موسوی مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه استان برگزار شد.