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۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۴

در تبریز

جلسه مدیران عالی نهادهای مرتبط حوزوی برگزار شد

جلسه مدیران عالی نهادهای مرتبط حوزوی برگزار شد

تبریز- جلسه مدیران عالی نهادهای مرتبط حوزوی صبح روز یکشنبه ۱۷ آذرماه به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با موضوع بررسی مصوبات پیش نشست کارگروه تخصصی تبلیغ و آموزش دوره های کاربردی و مهارتی برگزار و حاضرین نظرات خود را ارائه کردند.

گفتنی است این جلسه با حضور  حجت الاسلام و المسلمین سید علی فقیه مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان، حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل مدیر حوزه های علمیه استان، حجت الاسلام و المسلمین شعبانی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین بخت آور رئیس حوزه علمیه جامعه المصطفی تبریز، حجت الاسلام و المسلمین حسینی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان و حجت الاسلام و المسلمین موسوی مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه استان برگزار شد.

کد مطلب 4792174

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