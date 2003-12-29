رييس هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: بودجه اي كه براي مقاوم سازي ساختمانهاي دولتي و مراكز امدادي شهرهاي بزرگ اختصاص يافته تاكنون تنها صرف مطالعات تحقيفاتي شده وهيچ كار اجرايي صورت نگرفته است .
كاميار بيات ماكو با اشاره به اينكه در حال حاضر هيچ تاييد و نظارت جدي بر امر ساخت و ساز در كشور وجود ندارد گفت: دولت براي مقاوم سازي ساخت و سازها در كشور تصميم دارد ، طرح شناسنامه دار كردن ساختمانها اجرا كند كه اين طرح در حال حاضر در بعضي از شهرهاي كشور در حال اجرا است .
وي دليل شروع اجراي اين طرح را در شهرستانها انسجام و تسريع در تصميم گيريهاي ادارات دولتي و شهرداريها شهرستانها در مقايسه با تهران ذكر كرد .
بيات ماكوهمچنين طرح مرمت بافتها و ساخت و سازهاي قديمي را يكي ديگر از طرحهايي اجرا شده با همكاري وزارت مسكن ، شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان ذكر و تصريح كرد: بر اساس اين طرح ساختمانهايي كه كيفيت و مقاومت در مقابل زمين لرزه هاي متعارف دارا نباشند بايد مقاوم سازي شوند و در غير اينصورت بايد اقدامات ديگر صورت گيرد.
وي اظهار اميدواري كرد: اين طرح پس از جلسه مشترك وزارت مسكن ، شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي ساختمان در هفته آينده تصويب و پس از تاييد وزراي مسكن و كشور اجرايي شود.
بيات ماكو با انتقاد از ساخت و سازها در تهران افزود: در صورت وقوع زمين لرزه در تهران بسياري از زير ساختهاي اين شهر با وجود ظواهر زيبا توان مقاومت ندارند و فرو مي ريزند.
وي عدم كنترل و نظارت ساخت و سازها در شهر تهران را ازدلايل اصلي كاهش كيفيت ساختمانها در اين شهر دانست.
رييس هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران در گفت و گو با مهر:
بودجه تخصيصي دولت براي مقاوم كردن ساختمانها تنها صرف تحقيقات شده است
بودجه اي كه از سال 77 براي مقاوم سازي ساختمانها هرساله از سوي دولت اختصاص يافته تاكنون تنها صرف تحقيقات در اين زمينه شده است.
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