جامعه وامدار همه استادان و معلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرا رسیدن روز معلم را به همه هموطنانی که به نحوی از انحاء در تعلیم و تربیت فرزندان برومند ایران اسلامی ایفای نقش می کنند، خاصه جامعه گرانقدر استادان و معلمان، تبریک و تهنیت می گویم و از اینکه می توانم خود را نیز به این جامعه شریف منتسب بدانم، خداوند بزرگ را شاکرم و بدین وابستگی، مفتخر و مباهی هستیم. همچنین سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می دارم و علو درجات آن عالم عامل را خواستارم.

در تبیین نقش و جایگاه معلم اشاره به کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام راحل قدس سره الشریف را کافی می دانم که فرمودند: "معلمی شغل انبیاست". این بیان رسا، به واقع جایگاه حرفه معلمی و نقش معلم در جامعه را به روشنی تصویر می کند و به ما می نمایاند که تمامی پیشرفت های مادی و معنوی بشر ریشه در تربیت ابناء نوع دارد که از منبع زلال معرفت، ایمان، تعهد و ایثار معلم سیراب می شوند.

استاد شهید مرتضی مطهری اسوه و نمونه این جامعه ارجمند است که در دوران حیات پربار خویش علم و عمل را با هم درآمیخت و روشنی بخش جامعه برای دستیابی به زندگی سعادتمندانه دنیوی و رستگاری اخروی اشد و با آگاهی بخشی و زمینه سازی برای همزبانی و همدلی امت اسلامی راه را برای بهروزی انقلاب اسلامی ایران هموار کرد.

اینجانب در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب، سال وحدت ملی و انسجام اسلامی عنوان گرفته است، ضمن تبریک مجدد فرا رسیدن روز معلم از همه آنها که در کسوت شریف معلمی خدمت می کنند می خواهم که بیش از پیش پیام رسان و مروج وحدت ملی و انسجام اسلامی برای فرزندان ایران عزیز باشند.