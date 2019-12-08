افزایش ۶ درصدی نقل وانتقال خودرو در ۸ ماهه سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمدی با اشاره به آمار خودروهای فعال در کشور اظهار داشت: در سطح کشور ۲۱.۷۷۸.۰۰۰ دستگاه خودروی فعال و پلاک نصب شده داریم که از این تعداد، بیش از ۴.۲۱۹.۰۰۰خودرو در تهران هستند.

وی ادامه داد: بیشترین فراوانی خودرو به ترتیب مربوط به تهران بزرگ، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان است و کمترین فراوانی نیز به ترتیب مربوط به استان های کهکیلویه و بویر احمد، ایلام ، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان است.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا افزود: در ۸ماهه نخست سال جاری در سطح کشور قریب به نقل وانتقال خودرو نسبت به سال گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می دهد و همچنین خودروهای نوشماره وارداتی با کاهش ۴۶ درصدی مواجه بوده است.

وی اضافه کرد: شماره گذاری خودروهای نوشماره تولید داخل در ۸ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر کاهش ۱۵ درصدی است.

سرهنگ محمدی در خصوص آمار شماره گذاری موتورسیکلت ، اظهار داشت : نقل وانتقال موتورسیکلت ها در ۸ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ، ۲۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی در ادامه افزود: بیشترین فراوانی موتورسیکلت به ترتیب مربوط به تهران بزرگ، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان است و کمترین فراوانی نیز به ترتیب مربوط به استان های کهکیلویه و بویر احمد، ایلام، اردبیل، چهارمحال وبختیاری و خراسان جنوبی است.

بنا بر اعلام سایت پلیس راهور، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که آمارها نشان می دهد، شماره گذاری خودرو و موتورسیکلت نوشماره کاهش، ونقل وانتقال خودرو وموتورسیکلت های دست دوم افزایش یافته است.