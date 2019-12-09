اولویت اول معاونت آموزش ابتدایی توسعه کیفی دوره پیش دبستانی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، صدیقه عبدالهی در نشست کارگروه استانی تدوین محتوای پیش دبستان، گزارش مختصری از محتوای تدوین شده دوره پیش دبستانی توسط کارگروه تدوین محتوای کردستان را ارائه کرد و با بیان اینکه دوره کودکی فرصت بی بدیل برای تربیت کودکان است، اظهار داشت: اگر دوران کودکی خوب مدیریت نشود می تواند یک تهدید برای آینده کودکان باشد.

وی توسعه کیفی دوره پیش دبستانی در راستای تحقق راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اولویت اول حوزه آموزش ابتدایی استان کردستان در طول دو سال گذشته عنوان کرد و افزود: در بخش کمی جزو استان های پیشرو بوده ایم و هیچ گونه دغدغه توسعه کمیت نداریم.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه سرمایه گذاری در دوره پیش دبستانی سرمایه گذاری بلند مدت و مقرون به صرفه است، ادامه داد: امیدواریم بتوانیم کودکان را که به عنوان بهترین سرمایه در اختیار ما قرار دارند به بهترین شیوه تربیت کنیم.

عبدالهی یادآور شد: بر اساس پژوهش ها، معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان تصمیم بر آن گرفت توسعه کیفی دوره پیش دبستانی را هدفمند دنبال کند و در پژوهش های شناختی به این نتیجه می رسیم با توجه به اینکه کودکان از فاصله تولد تا پنج سالگی بیشترین رشد مغزی را دارند؛ اگر بتوانیم محیط غنی برای آنان داشته باشیم قطعا می توانیم کارایی مغز آنان را بالا ببریم.

وی بیان کرد: در حوزه اقتصادی نیز سرمایه گذاری صحیح در دوره پیش دبستانی و انتخاب محتوای آموزشی مناسب در این دوره و فراهم کردن محیط یادگیری برای کودکان می تواند اشتیاق کودکان را برای ورود به اجتماع بیشتر کند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان گفت: هزینه کردن برای پیش دبستان در آینده می تواند از لحاظ اقتصادی چندین برابر برای جامعه بازدهی داشته باشد و هر واحد هزینه برای پیش دبستان هفت برابر بازدهی در بلند مدت برای جامعه به دنبال دارد و سرمایه گذاری برای کودکان بسیار معنادار خواهد بود.

عبدالهی اظهار داشت: پژوهش های اجتماعی و رفتاری موید این قضیه است که کودکانی که دوره پیش دبستانی را می گذرانند هم موفقیت های تحصیلی و هم سازگاری اجتماعی بیشتری دارند و با توجه به نقش دوره پیش دبستان در ایجاد بستر نگرشی، ارزشی و رشد مهارت های زبانی، سرمایه گذاری در بحث کیفی محتوای پیش دبستانی در اولویت اول استان قرار گرفته است.

وی محتوای پیش دبستان را اصلی ترین عامل کیفیت بخشی عنوان کرد و افزود: به مدت دو سال کمیته تدوین محتوای دوره پیش دبستانی استان کردستان بر روی محتوای مهارت محور و فعالیت محور بر اساس راهکارهای سند تحول بنیادین و الگوی نظری زیر نظام برنامه درسی ملی در چارچوب اهداف یازده گانه دوره پیش دبستان فعالیت های خود را انجام داده اند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان رویکرد اصلی کارگروه استانی تدوین محتوای پیش دبستانی را موقعیت محوری و یک پارچه نگری برای فرایند تعلیم و تربیت دانست و ادامه داد: محتوای جدید بر مبنای فعالیت و حرکت کودکان قرار دارد.

عبدالهی با بیان اینکه در محتوای جدید تدوین شده مربی نقش هدایتگر و راهنما را دارد، یادآور شد: آموزش مستقیم اتفاق نمی افتد بلکه به صورت غیر مستقیم کودک در فرایند کار قرار دارد و درگیر کار است و کاربرگ ها هم کم شده است.

وی با بیان اینکه در آموزش نوآموزان پیش دبستانی در سه ماهه اول تاکید بر پرورش عضلات ریز و درشت دستان کودکان است، بیان کرد: کلیه فعالیت های سه ماهه اول از مداد استفاده نمی شود و به جای آن از رنگ انگشتی، خمیر بازی و کارهای دستی استفاده می شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اینکه در محتوای تدوین شده هشت پروژه طراحی شده است، گفت: این پروژه ها شامل پیش دبستان چگونه جایی است؟، بیرون از خانه چه خبر است، من کی هستم؟ من در کجا زندگی می کنم؟ خاک من، سرزمین من، گیاهان را دوست دارم، جانورانی که در اطراف من هستند و ایست آب نیست. می باشد.